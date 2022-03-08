Джоан Роулинг пожертвовала более миллиона долларов украинским детям

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг призвала помогать украинским детям, пострадавшим от нападения Путина. Сама же писательница уже пожертвовала 1,3 миллиона долларов.

Ранее Джоан Роулинг опубликовала пост, где отметила, что благотворительная организация Lumos может помочь тысячам украинским детям, пострадавшим от войны России против Украины. В частности, вчера она написала в своем твиттере, что сама уже сделала пожертвование.

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Я лично перечислю пожертвование до 1 миллиона фунтов стерлингов (это около 1,3 миллиона долларов – Кино 24),

– отметила автор в твиттере.

Британская писательница также поблагодарила всех, кто уже приобщился к благотворительной деятельности. "Вы позволяете Lumos выполнять важную работу, для наиболее уязвимых детей в Украине", – дополнила она.

Что известно о "Люмосе" и ее деятельности в Украине

Это международная благотворительная организация, основанная британской писательницей Джоан Роулинг. Компания способствует прекращению институциализации детей по всему миру.

Она занимается сбором средств, обеспечивающих детей наиболее необходимыми вещами: пищей, средствами гигиены, лекарствами. Денежные средства из благотворительной компании также потратят на психологическую поддержку детей, семей, а также на их эвакуацию из Украины.

В 2012 году организация начала сотрудничество с Фондом развития Украины. В 2015 году состоялся визит исполнительного директора Джорджетти Мулер в рамках конференции, организованной государственными партнерами. В 2017 году европейская команда "Люмоса" провела в Украине двухдневный семинар "Обеспечение лучших интересов ребенка в условиях реформы системы институционального ухода и воспитания детей".

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