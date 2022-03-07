Леонардо Ди Каприо поддержал Украину

Оскароносный Леонардо Ди Каприо, недавно сыгравший в комедии "Не смотрите наверх", финансово поддержал украинскую армию. Он пожертвовал 10 миллионов долларов .

К теме "Я еще никогда так не гордилась быть украинкой": Мила Кунис отдала 3 миллиона долларов беженцам

Известно, что у актера есть украинские корни. Бабушка Леонардо Ди Каприо Елена Смирнова когда-то жила в Одессе. Интересно также, что кинозвезда является послом доброй воли ООН с 2014 года и нередко поднимает вопрос прежде всего проблем климата. Организациям, ответственным за экологию, он уже пожертвовал более 13 миллионов долларов.

Заметим, о пожертвовании Ди Каприо ВСУ сообщают иностранные СМИ. Но сам актер о финансовой поддержке Украине пока публично не заявлял.

Голливудские звезды помогают военным

Так, в борьбе против агрессора и в помощь беженцам жертвуют тысячи и миллионы долларов мировые звезды. В частности, американская актриса украинского происхождения Мила Кунис и ее муж и актер Эштон Кутчер пожертвовали 3 миллиона долларов.

Свои пожертвования также недавно сделали Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли – они тоже организовали сбор средств на нужды украинцев. А тем, кто будет присылать средства, будут удваивать сумму своими деньгами.