"Наконец-то снят фильм о нашем "коллективном тупике", – так прокомментировала фильм актриса Ирма Витовская. А писательница Оксана Забужко после просмотра "Не смотрите наверх" подчеркнула, что это лучшая американская "черная" комедия, которую она видела со времени Serial Mom.

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Полный текст поста Ирмы Витовской в ​​фейсбуке

"Наконец-то снят фильм о нашем "коллективном тупике"... и комета, словно приговор, куда движется человечество... приговор всей этой нашей "витрине", в которой мы живем... Наш мир летит в жопу... Все быстрее и быстрее... ( это мировая катастрофа и мы не исключение... Хайп, витрина, виртуальное существование, потребительство и деградация образования и культуры... Дезориентированное население в вопросе вкуса, ценностей и сверхзадач, для чего оно... Разрушение продолжается... А до эпохи творения доживут далеко не все (и доживут ли... Фильм – выстрел нам в висок, мат в глаза этому миру, примитизированному и жестокому… Для меня, лучший в ожидании честности от кино, фильм в этом году, наконец об этом прокричавший… Сатира, которая легко и глубоко, попадает в эту всю херню…"



Кадр из фильма "Не смотрите наверх" / Фото из Кинориума

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Полный текст поста Оксаны Забужко в фейсбуке

"Если бы вдруг кого-то интересовало мое мнение: Don't Look Up – лучшая американская "черная" комедия, которую я видела со времени Serial Mom: фильм, снятый аккурат так, как если бы у нас оставалось те 6 месяцев и 14 дней, чтобы спасти Землю, и нужно было нажимать на все самые очевидные, самые "лобные" стереотипы, чтобы до каждого дошло.(Лично я целый фильм просмеялась и проплакала вперемежку, но и про этот случай есть своя кнопка стереотипа, помните – после выступления Кейт в утреннем шоу коллега подходит к ее бойфренду: "Слушай, чувак, если тебе нужно, я знаю клевого специалиста по биполярному расстройству"!!!.

(Литература так не сможет: она, при всем своем технологическом демократизме – книга же, вроде бы, доступная всем, какие проблемы, гайз? – для нашей эпохи слишком "барское" искусство: и на его создание, и на усвоение, "чтобы дошло" нужно ВРЕМЯ А собственно время, отведенное нам на мысли и чувства, в современной цивилизации сжимается, как шагреневая кожа. Снимаю шляпу перед Маккеем, он окончательно меня убедил: не ко времени моя Кассандра – пусть киношники визжат во все горло про то, что каких-то 30–40 лет назад визжали человечеству писатели, а наше литературное дело – сосредоточиться на том, чего визуалка не умеет, и никогда не сумеет: на запасании "духовного жирка", который очень скоро всем нам ой, как понадобится – даже если комета Дибиаски не прилетит..."

Леонардо Ди Каприо "Не смотрите наверх" / Фото из Кинориума

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Однако не все в восторге от сюжета и игры актеров. К примеру, продюсер фильма "Мои мысли тихие" Дмитрий Суханов также просмотрел ленту и не хотел бы рекомендовать ее. Он подчеркнул, что "фильм снят так же немыслимо, как ведут себя главные герои".

Ярина Ключковская рассказала своим друзьям в фейсбуке, что "этот фильм – коллективный манифест против популизма и манипуляций, против подмены реалий эффективной медийной картинкой. И эта искренность выстреливает через экран и цепляет".

Промопродюсер Film.ua назвал "Не смотрите наверх" лучшим фильмом 2021 года. "Абсолютно шедевральное кинотворение, сатирическая трагикомедия, возможно, лучший фильм года согласно моему видению". Дмитрий Майстренко похвалил и операторскую работу: "Камера время от времени выхватывает казалось бы несущественные предметы и детали, снимает под странным углом, но в этом проявляется одна из сил ленты – все мелочи не сами по себе, а в сумме создают удивительно глубокое и насыщенное кинополотно.



Кадр из фильма "Не смотрите наверх" / Фото Кинориума