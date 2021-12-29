Кроме этого, Михаил Хома рассказал о своих детских мечтах, творческих планах и поздравил украинцев с новым 2022 годом. "Когда ты веришь в свое желание, то все пазлы складываются", – поделился актер.

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"Звезды по обмену" – первая горячая комедия года, которая расскажет о непримиримых соперниках на сцене – Поле Маляковой и Фоме Михайловском. По сюжету звезды шоу-бизнеса неожиданно меняются телами. Согласитесь, ситуация смешная и вышлифована многими кинорежиссерами. Однако, в долгожданной ленте вы увидите самую веселую историю, энергичную, драйвовую! Чего только не делали герои, чтобы вернуть свои жизни вспять. Как тяжело им удавалось решить семейные и романтические трудности собственного оппонента – узнаете после просмотра ленты. Запишите эту дату себе в календарик, вас ждет настоящий взрыв эмоций!

"Звезды по обмену" 2022: смотрите трейлер

Чтобы еще больше подогреть интерес к долгожданной премьере, презентуем вам интервью с главным героем фильма – Фомой Михайловским в исполнении Михаила Хомы.

Интервью с Михаилом Хомой о фильме "Звезды по обмену" и творческих планах

Михаил, расскажите, как вам предложили роль в фильме "Звезды по обмену". Когда вы впервые прочли сценарий, какая ассоциация сразу сработала для вас?

Оля Полякова со своей командой захотела снять фильм, и предложила мне роль. Я прочитал сценарий, история очень искренняя, мне откликнулась. Поначалу я снимался только в своих фильмах. Но потом, пережив уже третий фильм, понимая насколько это сложно, я согласился, не смог отказать людям, желающим создавать.

Я хотел в этот раз не быть ни режиссером, ни продюсером.

С большим удовольствием захотел сыграть роль и посмотреть, как их команда будет реализовывать этот проект.

Где произошли съемки и вносили ли вы коррективы в сценарий?

В сценарий я не вмешивался, потому что я понимал, что есть люди, которые этим занимались, которые уделяли этому время. Максимально старался воспроизвести, что они хотели показать. Съемки проходили в Киеве и не только. Дома, в которых живут герои, специально снимали для съемок фильма. Соседи порой странно реагировали, потому что привыкли жить спокойно, а тут заехали мы и нарушали покой. У меня есть такие сцены, где мне нужно было громко говорить, и я понимал, что громко реагирую, иначе не мог. И соседи даже вызвали полицию. Но ничего. Тех людей хочу пригласить на просмотр в кинотеатры, чтобы они изменили мнение о нашем фильме. Спасибо тем соседям, что нам задали тон поскорее все реализовать.

Впервые вы спели дуэтом с Олей Поляковой и впервые с ней сыграли в главных ролях в фильме. Расскажите о работе с Олей на съемочной площадке.

С Олей вместе мы снимаемся не впервые, до этого был фильм "Свингеры-2", хотя там мы не столько проводили время вместе.

Оля очень хороший человек. Мне с ней максимально комфортно работать, я ее понимаю, и в кадре, и вне кадра.

Потому для меня никакой сложности не было. Он тот человек, который умеет работать, уважает труд людей вокруг. Иногда, когда она эмоционально себя проявляет, это наоборот зажигает. Она такая, как она есть, никем другим не пытается казаться, и это очень хорошо.

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Интересно, как в комедии представлены имена главных героев – Поля Малякова и Фома Михайловский. Чья это была идея?

Это идея сценаристов и Оли. Этакая игра слов, в которой зашифрованы наши настоящие имена.

Тема фильма, где главные герои меняются телами – довольно популярна. Почему решили показать именно такую ​​историю, по вашему мнению? Как вы думаете, не вызовет ли такой сюжет порцию критики у украинских зрителей?

Критику вызывает все создаваемое, все происходящее. Пусть критикуют, пусть говорят, главное, что мы работаем, создаем здесь в Украине наш вариант и нашу оригинальную версию. Слава Богу, что в Украине что-нибудь происходит и создается. Не критикуют только тех, кто ничего не делает.

Что сложнее всего было во время съемок? Легко ли вы вжились в роль?

Как вам сказать? У меня наоборот возникают такие мысли, что мне ничего не тяжело, а наоборот приятно, потому что я занимаюсь любимым делом. Снимаюсь, пою, творю.

Поделитесь смешными моментами со съемок.

Много смешных ситуаций было. Но самое смешное для меня, когда я испугался очень серьезно. Я приехал на съемки своей сцены чуть позже, потому что у меня не было съемок с утра. Оля уже снялась, и как раз был обеденный перерыв. Я пошел на кейтеринг, мне дают порцию картофеля, иду есть, все едят. И тут Оля заходит, утомленная после съемки, потому что она с самого утра в этот день на съемочной площадке. И кричит: "Как нет картофеля? Я хотела этого картофеля, как никто сегодня, себе уже представляла как я его буду есть!" А я в тот момент подносил картошку ко рту, и мне стало страшно, потому что оказывается, мне отдали последнюю порцию. Думаю, есть или нет или Оли отдать. Это было страшно и вместе с тем очень смешно.

Стать актером или снимать фильмы – это ваша детская мечта как петь на сцене?

У меня с детства не возникал вопрос, петь ли, быть актером и снимать фильмы. Я хотел быть артистом, а это не исключает какое-либо из этих занятий. И по сей день так же и остается, я не ставлю перед собой выбора – могу делать и то, и другое, для того чтобы реализовать свой потенциал.

Вот в одном интервью вы сказали: "Когда я что-нибудь задумываю – оно сбывается". Какие еще секреты успеха у вас есть?

Я думаю, что это не только у меня, у каждого человека это так. Главное – очень сильно верить в то, чем ты занимаешься. И быть осторожным со своими желаниями, потому что иногда наши желания не наши, а чужие. Здесь нужно быть внимательными и четко различать. Свои желания – очень чистые, наивные, детские, искренние и правдивые. Потому за ними иду и в них верю.

Аудитория ваших фильмов привыкла к юмористическим проектам. Не хотите ли вы показать зрителям иной образ Дзидзьо? Или все же в жанре комедии вы себя чувствуете комфортнее всего?

Хочу показать и драму, и фантастику, и мистику, и хорор, все мне отзывается и всем планирую заниматься. Все интересно, хочу попробовать себя в разных жанрах.

У меня уже есть снятый короткометражный фильм, мистическая драма, которая мне приснилась, которую я должен реализовать в своем творчестве.

Этот проект для меня важен, и я думаю, что это только начало, только вступление. Я создал этот фильм, чтобы напомнить себе и людям, что мы не просто так проживаем нашу жизнь, что время не приходит, а проходит. Поэтому мы должны творить как можно больше и не бояться.

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Что интереснее в кино – быть актером или режиссером, сценаристом, продюсером? Какому делу вы хотели бы отдавать больше времени?

Сейчас мне интересно актерство и режиссерство. Впоследствии может быть только актерство или только режиссерство. Планирую когда-нибудь также спродюсировать фильм, где я не буду сниматься. Это нормально, я к этому хорошо отношусь. Потому что есть красивые истории, которые откликнутся в сердце каждого человека, а роли там так и не найдется. Но видение, как это рассказать и показать, чтобы это было интересно и доступно каждому, у меня есть. И я буду реализовывать и такие проекты.

Как в Украине снять кино? Советы от Михаила Хомы.

Во-первых, нужно проявить большое желание, и оно должно быть твое, не навязанное чужое.

Если ты веришь в свое желание, может, даже с самого детства, то все пазлы складываются: и деньги придут, и люди найдутся, и команда соберется, и реализуется проект.

Стоит пробовать все варианты, все варианты верны. Главное не быть категоричным, а наоборот, когда у тебя есть цель, не останавливайся, иди к ней – реализуй ее.

Есть ли у вас новые идеи для фильма? Расскажите о ваших планах на 2022 год.

В моей голове очень много идей, ожидающих реализации. Пока рассказывать не буду. Паузы так же нужны порой. Для того чтобы подпрыгнуть, сделать что-то большое, надо, как минимум, присесть.

Что пожелаете украинцам в канун Нового года?

Быть здоровыми и, самое главное, счастливыми людьми! Реализовать себя и быть оттого счастливыми!