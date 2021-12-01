Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале, где картина "Стоп-Земля" получила награду "Хрустальный медведь". Украинским зрителям ленту показали в рамках Национального конкурса Одесского международного кинофестиваля, где ленту отметили Гран-при и "Золотым Дюком" в категории "Лучший полнометражный фильм". Актерский коллектив фильма жюри наградило за "Лучшую актерскую работу".

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На четвертой Национальной премии кинокритиков "Киноколо" картина получила главную награду за лучший полнометражный игровой фильм, а Екатерину Горностай отметили как лучшего режиссера, автора сценария, а также наградили премией "Открытие года" – за лучший полнометражный дебют. Лучшей актрисой кинокритики назвали Марию Федорченко, исполнительницу главной роли в фильме.

"Стоп-Земля": сюжет

Это чувственная автобиографическая драма о 16-летней Маше, которая учится в обычной киевской школе. Девушка чувствует себя несколько отстраненно от сверстников, но отнюдь не одиноко благодаря своим близким друзьям Яне и Сене. Каждый них по своему переживает школьную обыденность. На носу экзамены, но главная героиня влюбляется в одноклассника Сашу. Она понимает: если не решиться сделать первый шаг – никогда не узнаешь, взаимны ли эти чувства. Осмелится ли Маша выйти из зоны комфорта?

В широкий прокат в украинских кинотеатрах фильм выйдет 20 января 2022 года.

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Интервью с Екатериной Горностай

Госпожа Екатерина, расскажите об истории создания фильма "Стоп-Земля" и о его названии.

"Стоп-Земля" – это игра из моего детства. Один человек водит с закрытыми глазами, другие люди вокруг него на площадке где-то сверху от земли, и цель игры такова: тому, кто водит, поймать и угадать имя. Другой вариант – услышать, как кто-то перебегает с одной верхотуры на другую. Она кричит: "Стоп-Земля" и открывает глаза, игра приостанавливается и таким образом водит тот человек, который в тот момент был на земле. Таковы правила игры.

Мы начали разрабатывать фильм в конце 2016-го года. Сценарий в большей степени был основан на школьной жизни образца 2000-х, но затем адаптирован к современности.

Поэтому "Стоп-Земля" – это некий сплав ностальгии моего поколения и актуальной жизни современного подростка, приправленный идеалистическими решениями, как украинская музыка и речь, раздающихся со всех сторон.



Момент игры в картине "Стоп-Земля" / Фото пресс-службы фильма

В фильме играют непрофессиональные актеры, с которыми в процессе подготовки к съемкам вы работали в актерской лаборатории. Расскажите об этой лаборатории и как вы проводили кастинг?

Долго проводили кастинг, более пол года. Работалось в последствии превосходно. Да, непрофессиональные. Большинство не имели опыта в кино. Чтобы познакомиться и привыкнуть друг к другу, мы 9 недель занимались с ними в актерской лаборатории – работали над импровизацией, голосом, двигательными практиками.

У вас есть опыт работы с документальным кино. Важной частью фильма являются отдельные интервью с героями, перекликающиеся с эпизодами основного сюжета. Те разговоры с героями – это импровизация или нет?

Да, они перекликаются. Но это не документальный материал, это часть игрового кино. Наши герои уже пережили события сценария на съемочной площадке, поэтому говорили от имени персонажа. Это была импровизация в том смысле, что не было написанного текста, это был просто разговор со мной, как абстрактным героем. Я не хочу конкретизировать, кто говорит с ними, школьный психолог или кто-то другой, но это должен был быть человек, которому можно было доверять, с которым можно поговорить. То есть моей целью было поговорить с ними как можно более искренне. Скажем, это импровизационно в смысле языка, но это одинаково игровое кино.

Да, я узнала вас и ваш голос во время просмотра фильма. В конце ленты вы также сама фотографируете своих героев.

Мне в этих интервью больше интересны были они, а не какая-то определенная героиня. А с фотографией получилось совершенно случайно, мы думали, кого позвать на эту очень странную короткую роль фотографа и поняли, что, в принципе, не надо никого звать, можно просто взять того, кто уже есть. Собственно, это решилось практически в последний момент, перед планированием того съемочного дня.



Съемки ленты "Стоп-Земля" / Фото пресс-службы фильма

Что должны понять современные подростки, просмотрев фильм? Какова была ваша цель?

Больше всего мне нравится, когда люди реагируют или говорят о том, о чем я совсем не думала, когда мы создавали фильм, видят свои смыслы. На одном из показов девочка из зала провела параллель с капроновыми колготами, которые портит главная героиня и ритуалом братания ее и друзей. И в этом действительно была логика, которую я не замечала. Еще один зритель заметил, что одна из интимных сцен происходит в школьном коридоре возле класса химии. "Эта табличка "химия" там специально, спросил он?". И она действительно там была специально, то есть это изготовленная нами табличка, но мы с командой никогда не вкладывали в нее именно такой смысл. Я очень ожидаю новых догадок и теорий, особенно от младших зрителей. А еще я хотела бы, чтобы этот фильм работал для них как поддержка.

У ваших героев были в фильме такие же имена, как в реальной жизни. Насколько отличались их стиль, образы и речь в фильме?

Мы значительно ориентировались на органику актеров. Мне интересно было найти таких людей, которым будут подходить персонажи из сценария, очень странно заставлять людей, не являющихся профессиональными актерами, надевать на себя не свойственные черты. Профессиональный актер может перевоплощаться в разных персонажей, но, если ты имеешь дело не с профессиональными актерами, здесь очень важен типаж и характер реального человека. Скорее, они дополнили собой тех персонажей, которых я описала в сценарии. А имена мы оставили для удобства. Хотя Машу так и звали в сценарии, такое совпадение.



Сцена ритуала в картине "Стоп-Земля" / Фото пресс-службы фильма

Фильм – спокойный, хоть были моменты такого тревожного ожидания. Так было во время сцены с рюкзаками, ритуала, сильного порыва ветра на площадке. Но ничего не происходит. Расскажите об этом приеме.

Это называется саспенс, игра на ожидание зрителя для того, чтобы держать его внимание. Мне хотелось написать фильм, в котором в целом ничего не происходит. Но в пределах каждой сцены у зрителя все равно возникают определенные ожидания, что может произойти, потому что мы по своей природе предвидим сюжетные повороты. Как раз подлавливают зрителя на этих вот штуках, например, делать так, чтобы он ожидал и потом ничего не происходило – это прием, который мне в этом фильме было интересно применять.

Ваш фильм – будто на грани двух поколений. Персонажи переписываются в инстаграме, а затем играют в детскую игру на площадке... Опирались ли вы на свой жизненный опыт во время работы над проектом, в какие игры играли?

Конечно, сценарий опирается на мой опыт и именно поэтому есть такое ностальгическое ощущение, будто немного из того времени, когда я была подростком. Мне интересен этот сплав. Воссоздать реальность совершенно точно – такой цели у нас не было. Интересна как раз вот такое межевание между двумя временами. Просто те вещи, которые есть в этом сценарии, – они на самом деле универсальны, поэтому что бы там ни было, как бы ни изменились времена, многое до сих пор происходит. То есть каждый год, я уверена, какая-то компания 16-летних девушек и парней спасают того, кто закрылся в туалете и заснул. Это просто классика всех времен, у меня тоже была такая история (улыбается). Просто разница в том, что сейчас это сразу публикуют в сторис, а тогда это передавалось из уст в уста.

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В фильме вы показываете довольно непростые отношения родителей с детьми. Знаю, что ваши родители – хорошие психологи. Помогали ли они вам в определенных моментах при создании сценария?

Я не давала читать его родителям. Но мы, в принципе, с мамой много обсуждаем таких мировоззренческих вопросов. То есть определенные вещи, которые есть в этом фильме, частично также от нее, например, о подростковом возрасте. Когда я писала сценарий, мы вспоминали мой подростковый возраст. Мне интересна была ее перспектива, как она это видела. И некоторые штуки для меня в этом смысле были очень интересными.

Сцена с ритуалом на самом деле происходила у меня в жизни, только нас было три девушки, три лучшие подруги, которые решили провести такой довольно кровавый ритуал и мы это скрывали потом от родителей.

Мы действительно не могли об этом рассказать, потому что это могло выглядеть странно и я переживала, что моя мама могла бы подумать, что со мной что-то неладно. Хотя я думала, что она не замечала, что у меня там что-то на руке появилось, я скрывала это довольно старательно. Через 13 лет после этого случая я ее спросила: "А ты замечала?". Она говорит: "замечала". "А почему ничего не спросила?"– спрашиваю. Она сказала: "в тот момент я решила не лезть, потому что я видела по другим индикаторам, что с тобой все в порядке; и нервничать, что это какой-то там селфхарм или какие-то депрессивные состояния не стоит". Я была очень благодарна ей за это – за то, что тогда, когда мне было 16 лет, она просто решила не вмешиваться.



Главные герои ленты "Стоп-Земля" / Фото пресс-службы фильма

Как отличается процесс работы над игровым кино и документальным? Расскажите о своем опыте.

Документальное кино касается реальных событий, ты собираешь, фиксируешь реальность. Во время съемок ты можешь думать о чем это кино и можешь себе планировать, какой у него будет сюжет, с чего ты начнешь и чем закончишь, но это такой очень живой процесс, который происходит здесь и теперь, в очень тесном контакте с героями твоего фильма, часто меняется концепция фильма во время съемок или уже на монтаже. В игровом кино больше всего имеет значение планирование, кастинг, выбор локаций, постоянные разговоры с командой, а так же как будут выглядеть места, где живут герои, сами герои и съемочная методика... Это очень важный процесс в рамках которого как раз кино и формируется, а уже потом наступает момент производства, когда его надо снимать.

То есть в документальном кино больше всего весит съемочный процесс и чуткость автора к реальности, а в игровом кино – изготовление сценария и планирование съемочного периода. Общим является то, что для обеих этих форм очень важным является монтаж – это финализация, оформление истории, поиск фильма в уже имеющемся материале.

По вашему мнению, на каком этапе сейчас украинское кино?

Я не знаю, я думаю, что это дело кинокритиков: решать, что такое новая волна украинского кино и когда она началась. Я очень изнутри смотрю на этот процесс. Украинское кино мне интересно, я смотрю его. И не только авторские, но и жанровые фильмы.

Если это авторское кино, его обязательно надо смотреть на большом экране. Я ожидаю премьеры: я еще не видела "Носорога" Сенцова, "Блик" Васяновича. Из последних, которые могу посоветовать, это, конечно, "Плохие дороги" Натальи Ворожбит, "Этот дождь никогда не кончится" Алины Горловой.

"Стоп-Земля" 2021: смотрите трейлер к фильму онлайн

Фильмография Екатерины Горностай

"Поодаль" (11 минут, игровой, 2015 год);

"Везде Майдан" (36 минут, документальный, 2015 год);

"Сгущенка" (7 минут, игровой, 2016 год);

"Сирень" (30 минут, игровой, 2017 год);

"Крокодил" (23 минуты, игровой, 2018 год);

"Стоп-Земля" (122 минуты, игровой, 2021 год).