У фильма уже много побед. Среди 100 лучших фильмов, список которых опубликовал Довженко центр, "Атлантида" – на 11-й позиции. По случаю победы на Венецианском кинофестивале в программе "Горизонты" впервые над островом Лидо подняли сине-желтый флаг. Позже, в 2020 году ленту выдвинули от Украины на Оскар (однако, в шорт-лист премии фильм не попал).

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Интервью с Валентином Васяновичем

"Атлантида" стал успешным украинским современным фильмом, которым восхищаются, скажем, мэтры мировой киноиндустрии. Что вы чувствуете по этому поводу?

Сейчас мне трудно говорить об ощущениях, потому что уже прошло много времени, но попадание в принципе на один из крупнейших фестивалей в Венеции – это уже победа, это привлекает внимание мирового киносообщества. Это огромный плюс для фильма, скажем так, и для биографии режиссера и подтверждения того, что в Украине существует кино. Это все очень важно даже на индустриальном уровне. Конечно, это приносит положительные эмоции не только режиссеру, но и всем участникам процесса, всем людям, которые занимались созданием фильма, которые его продвигали, которые занимаются продажей. Это все просто такой счастливый случай, который делает режиссера и команду счастливой. Вот так вот (улыбается).

Я, когда провожу интервью, в конце всегда спрашиваю о лучших украинских фильмах и много вспоминают "Атлантиду". Это о многом говорит.

Это всегда приятно. Фестивальный успех, обозреватели, бокс-офисы – это все, скажем так, способы оценки качества фильма. Если режиссер делает зрительское кино, жанровое, то бокс-офис – это его оценка. Если авторское, сложнее, поднимает более травматичные вопросы, то его оценивают критики, фестивальная аудитория, фестивальное жюри. В этих двух очень разных направлениях – зрительское и авторское кино – есть два таких способа оценки качества фильма.

Когда тебя замечают, приглашают на фестиваль – это все: твой фильм соответствует определенным стандартам качества,

– делится Валентин.

Расскажите об истории создания фильма "Атлантида", как долго вы писали сценарий?

Дело в том, что для меня в принципе сценарий – это повод начать работу. Поскольку я человек, который отталкивается больше от визуальной части фильма, то для меня тексты – это не главное. Сценарий – это формальность, это повод начать работать над фильмом. Работа над историей продолжается до конца фильма, потому что я могу довольно резко менять развитие истории, в зависимости от локации, героев, документального ресерчу, который я провожу до и во время съемок. Мне трудно определить сам срок труда над историей, ведь сценарий написать можно довольно быстро если есть желание: за месяц, за два. Но, какое кино из этого получится? То, что опять-таки было в начале, в бумажном виде, текстом и то, что я получил через полтора года на экране – это совсем разные истории.



Андрей Рымарук и Валентин Васянович / Фото Кинориума

Я не могу вспомнить украинские фильмы, которые показывают будущее. Почему появилась идея перепрыгнуть во времени и показать события уже в 2025 году?

Почему пришла такая идея – не знаю, мне трудно сформулировать. Как-то так произошло. Опять-таки во время работы над историей, у меня было несколько проблем, которые пытался решить, и в определенный момент пришла эта идея перепрыгнуть вперед. Эта идея сделала меня свободным и счастливым, я почувствовал, что то, это оно. Почему?

Я хотел избавиться от местного политического контекста противостояния Украины и России. Ведь он не будет воспринят народной аудиторией, которая вообще не в этом. Она живет в другом мире, не понимает, что у нас происходит,

– рассказывает Валентин.

Поэтому мне было бы трудно им объяснить, кто хороший, а кто плохой, понимаете? А когда ты прыгаешь вперед, ты работаешь на исход войны. У меня титром обозначено, что это такой-то год, после окончания войны России против Украины. Вопросы есть? Нет. Поехали дальше, все (улыбается). Поэтому я обошел эту сложную ситуацию и это меня сделало счастливым (улыбается).

Думаете ли вы, что "Атлантида" смогла повлиять на сознание людей, которые до сих пор говорят, что у нас нет войны?

Я не верю в то, что фильмом можно сильно повлиять на сознание, немножко, возможно, можно, фрагментарно. Однако, я думаю, самым лучшим образом на них повлияет сама война и те события, которые там сейчас разворачиваются, и грозят возможным противостоянием. Именно они должны менять людей. А искусство – это так, хорошо, возможно, кого-то сенситивного и изменит, но, чтобы это было массово – вряд ли.

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Расскажите об актерском составе. У вас играют непрофессиональные актеры. В частности Андрей Рымарук. Как вы с ним встретились? Более того, в вашем новом фильме "Блик" он также участвует. Как проводили кастинг?

Мы с самого начала решили приглашать на кастинг непрофессиональных актеров, тех, которые были на войне. Кастинг длился довольно долго, пока я не увидел на видеоматериале Андрея Рымарука. Он в то время ездил с Володей Яценко и Сергеем Михальчуком, они вместе ездили и искали локацию для какого-то фильма, уже не помню какого. Я увидел на видео Андрея, он был там проводником у них, он там устраивал доступ к каким-то определенным территориям на востоке Украины. Я его увидел, он мне показался органичным, типажно он соответствовал моему замыслу и я пригласил его на кастинг.

Я увидел, что он фантастически держится в кадре, хорошо формулирует тексты, не боится камеры и типажно отвечает тому герою, которого я себе представлял,

– рассказывает Валентин про Андрея Рымарука.

Но сам кастинг длился довольно долго, может пол года.



Андрей Рымарук купается в эскаваторном ковше / Фото Артхаус Трафик

Есть ли разница в работе с профессиональным актером и нет?

Профессиональные актеры просто быстрее могут достичь какой-то поставленной цели и быстрее могут давать из дубля в дубль схожие результаты. Непрофессиональные актеры так не могут, они каждый раз дают что-то немножко другое. Для того, чтобы получить определенный результат, который тебя удовлетворит, нужно просто провести большее количество репетиций, то есть больше времени посвятить до съемок и во время. А так разница не очень большая. Просто надо больше дублей.

Во время просмотра вашего фильма ощущается какое-то такое внутреннее спокойствие, хоть тема тяжелая. Эту атмосферу создает особый и символический звуковой ряд. Дождь, утюг, звуки быта и так далее. Расскажите об этом.

Не хочу вас обманывать, тот звук мы уже делали после того, как фильм был снят. Конечно, что со мной работал Сергей Степанский, которого я считаю одним из лучших звукорежиссеров в Украине и конечно, мы во время съемок накапливали все для того, всю звуковую палитру для каждой сцены, чтобы было потом над чем работать. Но уже после монтажа, во время работы над звуками, это все тщательно прибавлялось, заключалось, искали, балансувалося. Это огромный кусок работы и все получилось фантастически, как по мне.

Насчет историй – они травматичны, тяжелы, но их можно лицезреть более менее спокойно. Они тебя не выжимают из зрительного зала. Да, возможно, это потому, что я намеренно держал дистанцию до этих страшных сцен, нарочно я не детализировал их. Поэтому за этим всем можно наблюдать. Это все очень непросто и травматично.

Да, я это тоже почувствовала. Особенно, во время сцены, когда делали детальное описание трупа одного из героев, который прыгнул в раскаленный металл. Задумывалась, покажут ли поподробнее.

Конечно, подробно не надо. Это уже было бы слишком. Ситуация страшная. Этого должно хватить.



Медики описывают труп в фильме "Атлантида" / Фото Кинориума

Вот в одном интервью вы сказали: "У меня нет ожиданий относительно моих фильмов с украинской аудиторией". Что вы имели в виду?

Имелось в виду не то, что мне до одного места, как реагирует украинская аудитория, это не так. На самом деле у меня нет какого-то ожидания, что мой фильм соберет кассу, Большой бокс-офис.

Я знаю, что украинская аудитория подобных фильмов: мой это или не мой, другого режиссера, – это примерно 10 тысяч человек. То есть чего-то большего я не ожидал,

– подчеркивает режиссер фильма "Атлантида".

То есть я так расшифрую эту фразу: "у меня ожиданий нет, то есть я и так знаю, что произойдет". Потому что это формирование аудитории авторского кино – это достаточно длительный процесс. Эта аудитория увеличивается, динамика очень позитивная, но очень медленно все происходит. Тем более во времена пандемий. Поэтому, к сожалению, рост количества затормозился.

У нас, по моему мнению, неоднозначное отношение к авторскому кино. Почему их не воспринимают так, как бы хотелось?

Это нормально, слушайте. Это общая культура наших граждан. Я не хочу ничего плохого сказать. Это труд: авторские фильмы, книги, саморазвитие. Это все надо делать усилиями, победить себя, не все хотят это делать. Это не только в Украине. Так во всем мире. Есть определенный сегмент и он растет. Это уже плюс.

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Вы были экспертом в комиссии Госкино. Вам приходилось просматривать зрительское и жанровое кино. Что вы можете сказать о том времени, как все происходило, и сегодня?

Как сегодня все происходит я не знаю, если честно, потому что я сейчас взял небольшую паузу, не участвую в питчингах. Раньше были разные проекты, я должен все смотреть, нравится тебе жанровое кино или нет. Но я хочу сказать, что никакого давления на меня во время оценки проектов не было. Также я не слышал от моих коллег, чтобы вообще такие разговоры происходили. Я вам точно могу сказать, что все было достаточно открыто, демократично. Я вижу, в принципе, и сейчас там есть трансляции, есть все. То есть комментировать, как сейчас происходит, мне сложно, но раньше все было по-честному. Конечно, всегда есть люди, которые по качеству сценария, например, не проходили, то часто потом говорят: "Ну канешно, там коррупция, там откаты, там еще что-то".

То есть, чтобы оправдать свой неудачный эксперимент, всегда легче обвинить весь мир вокруг себя. Это надо понять,

– делится Валентин.

Это не очень красиво, но так есть (улыбается).



Съемочная команда "Атлантиды" / Фото Кинориума

Иногда фильмы, которые подаются на питчинг, показывают потенциал, им ставят высокие баллы, а в конечном итоге не впечатляют. И наоборот. Это тоже нормально?

Это тоже нормально. Вообще то, как ты питчишь свой фильм, не касается того, каким он получится. Есть люди, которые фантастически питчат фильмы, которые готовят презентации просто совершенные. Но из этого выходит немножко другое кино. Вы знаете, всегда в большом количестве надо раздавать деньги, чтобы, увидев фильм, понять потенциал автора. Потому что презентация этого не даст, тизер того не даст, пока ты не увидишь вообще, как автор работает с материалом, как он рассказывает историю, которая его киноязык. Это может проявить автора, а все остальное нет, к сожалению. Но таково условие игры. Ты должен сделать презентацию, пройти питчинг, сделать это качественно, убедить экспертов в необходимости создания твоего фильма. Да, это все условия игры, но это не относится к качеству фильма. То есть спрогнозировать очень трудно (улыбается).

Можем ли мы сейчас говорить о том, что после Революции достоинства появилось больше зрителей, которые хотят увидеть украинское кино?

Я думаю, что вообще агрессия России против Украины изменила мир для украинцев, по крайней мере для меня. С тех пор, со времен агрессии, не воспринимаю что-либо российское.

Я несколько раз я пытался смотреть авторское российское кино, но все, я отсоединился от этого, для меня это чужой мир. И я вообще его не воспринимаю,

– говорит Валентин.

Я думаю, так со многими людьми произошло. У нас российское кино достаточно активно проматывалось и имело большую аудиторию, а потом это исчезло и возникла потребность эту пустоту чем-то заполнить. Благодаря поддержке Госагенства по вопросам кино эта ниша была занята именно украинским кино. Судьба этого сегмента все время растет. Это тоже супер.

Назовите свои самые любимые фильмы.

Мне очень импонируют работы Ромы Боднарчука, в частности лента "Вулкан", его документальные фильмы. Мне нравится творчество Наримана Алиева. Он фантастически строит драматические истории. Антонио Лукич тоже талантливый человек, снимает интересное кино. Все современные молодые режиссеры и молодые авторы старшего поколения, которые снимают современное кино, – я их всех обожаю, потому что вообще снимать кино – это физически и психологически очень тяжело, если человек еще и при таких сложностях дает неплохой результат. Я их всех люблю, правда (улыбается).

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