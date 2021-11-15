Мы поговорили с Дмитрием о современном состоянии кинообразования в Украине, и узнали, в чем нуждается отечественная киноиндустрия, чтобы на широких экранах появилось больше лент, которые бы были популярными среди украинского зрителя. О культуре воспитания потребления отечественного кино и о новых проектах читайте в интервью от Кино 24.

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Интервью с Дмитрием Сухановым

Дмитрий, согласны ли вы с тезисом о том, что украинский кинематограф переживает свои лучшие времена за период 30-ти лет со Дня Независимости?

Я бы сказал, что понятие украинский кинематограф – довольно размытое в головах у людей. Если мы говорим о секторе авторских фильмов и украинских коммерческих комедиях, то, бесспорно, появился национальный продукт, особенно последние лет 5, который дал дорогу новым именам. Бесспорно, это подъем. Он продолжается: системные изменения, которые помогли этому процессу переформатирования, системы более открытых питчингов в поддержке Госкино, а также создание Украинского культурного фонда. С этим подъемом появился вектор работы не в пользу страны-агрессора, как вся индустрия привыкла к этому, а на создание именно национального продукта. Возможно, для некоторых это происходит вынужденно, но можно отметить, что по большей части это сознательный выбор авторов. Это все работает ради того, чтобы увеличивать рост производства и потенциала талантливых людей. У нас возрождается почти мертвая культура потребления украинского кино.

Возможность сделать свое качественное украинское кино и получить на производство деньги появилась ориентировочно в начале 2015 года, после того, как состоялась Революция Достоинства, после того, как Россия напала на нас. Это сильно стимулировало самосознание и украинскую идентичность в людях, в частности, в киноиндустрии. Достаточно сильная позиция была у председателя Госкино относительно того, что нам стоит поддерживать свой национальный продукт. Это было понятнее, прозрачнее и более существенно, чем это было до 2015 года. Такая позиция получила финансовую поддержку, изменения в законе, – и система заработала. Большой промежуток времени украинский продукт считался неполноценным и неинтересным для украинского зрителя, автоматически он был со знаком минус, но сейчас картина выравнивается в пользу улучшения как качества фильмов, их конкуренции за зрителя, так и заинтересованности самих зрителей. Я бы даже сказал, что мы находимся в процессе воспитания культуры своего зрителя.

Вы были продюсером ленты Антонио Лукича "Мои мысли тихие", и сейчас работаете над ее сиквелом. Сюжет, игра актеров, музыкальный ряд и даже юмор – это все было, как новый глоток свежего воздуха для отечественного кино, который принес не только хорошие кассовые сборы, но и достижения на фестивалях. Со стороны, выглядит как авантюра: согласиться продюсировать непривычное для украинского зрителя кино. Расскажите поподробнее, пожалуйста, о сотрудничестве с Антонио.

Мы информацию о сиквеле не раскрываем пока. А что касается сотрудничества, то меня с Антонио познакомил другой кинопродюсер Олег Кохан в 2016 году. У меня еще не было большого опыта в продюсировании собственных фильмов на то время, если быть честным. Я был продюсер-дебютант, как и Антонио режиссер-дебютант. В то время я и Алла Белая были партнерами и именно искали интересный фильм, с которым можно было работать. Во-первых, система кинопроизводства в Украине уже хорошо работала. Во-вторых, я внутренне, как личность, уже созрел для производства собственного продукта. Интересно, что финальная версия фильма отличается от ее первого замысла. Сначала в фильме была не мама, а дедушка. Очень много изменений произошло на постпродакшене. Но сценарий было интересно читать с самого начала: там было много смешного и грустного одновременно. Чувствовалось, что история о нас.

Стоит сказать, что в Украине есть большая незакрытая ниша в культурном продукте, где люди могли бы видеть себя и свои сегодняшние проблемы, свою реальную жизнь и смогли бы сказать: "Да это же про меня". Потому что когда нас веселят, показывая чуть гротескный образ или стереотипный образ казаков и вареников, люди себя отождествляют с героями, поэтому не происходит эмпатии и глубокого погружения в фильм. А в сценарии Антонио все это было. Именно поэтому на продюсирование ленты можно было легко согласиться.



Дмитрий Суханов / Фото Сергея Хандусенко

Как это – быть украинским продюсером? (Есть стереотипы, с которыми приходится бороться?)

(Смеется) это special skill. Понятно, что существует много различных мировых стереотипов, в Украине они есть. Но это все на уровне шутки. Между продюсерами существует разница. Сфера кинопродюсирования очень разная. Есть продюсеры студийные – это американская система, но в Украине она представлена несколькими киностудиями, сюда же входит телевидение, из тех, кто производит свои сериалы самостоятельно. А есть система независимого продюсирования. В первом случае, человека нанимают на работу, он получает зарплату. Но его легко изменить, потому что продюсером фактически является студия. Во втором – кинопродюсер это предприниматель. Именно он берет на себя полную ответственность за финальный продукт. Он является визионером проекта и это оставляет свой отпечаток на результате. Мне такой подход ближе.

В этом году вы стали председателем Ассоциации киноиндустрии Украины. Назовите приоритетные направления работы. С какими преградами в работе вам приходится встречаться?

Прежде всего, мы пытаемся наладить диалог трех сфер: это государство, киноиндустрия и система образования. Стоит сказать, что система образования не успевает за изменениями, которые происходят в киноиндустрии. Они много лет этого не делали, и теперь не могут догнать. Там мы работаем по двум векторам: это краткосрочные проекты, которыми мы закрываем болевые точки – каждый год проводим события, которые касаются неформального образования. И мы также участвуем в реформе формального образования – это долгий процесс.



Дмитрий Суханов / Фото Сергея Хандусенко

9 ноября Ассоциация киноиндустрии обнародовала результаты большого кейса об исследовании кинообразования в Украине, которое вы провели при поддержке Украинского культурного фонда. Какая была цель такого проекта?

Да, мы сделали исследование состояния кинообразования в Украине при поддержке УКФ. Целью было показать пробелы во взаимодействии образования и потребностей рынка: по количеству, качеству, наличию тех или иных специальностей и тому подобное. Мы не давали никакой оценки для этого состояния. Но мы подняли пласт вопросов, которые давно не ставились в приоритет. Многие из участников этого процесса кинообразования честно считают, что выполняют свою работу качественно и не хотят ничего менять. Но мы бы хотели создать статистическую базу исследования, где наши слова не будут пустыми и мы сможем предложить: "Взгляните, у нас есть такие данные. Что мы все можем сделать, чтобы это изменить?".

Мы готовы идти на диалог и консультировать, как именно стоит менять профессиональные программы и методические рекомендации. Но прежде всего стоит признать проблему. Мы не говорим, что все нужно разрушить. Нет, мы признаем, что в нашем кинообразовании есть хорошее "зерно", ведь наши современные режиссеры авторского кино – это на 90 % выпускники Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Методология, которая существует там в образовании режиссеров и операторов, – качественная, ее стоит сохранить.

Студентам не хватает практики, технического обеспечения, современных знаний о маркетинге кино, уровня знания английского языка, вообще понимание того, как работает рынок киноиндустрии. А это все базовые знания, которых им не передают. Как правило, выпускники вузов после года-двух поиска работы понимают, что они нигде не могут применить тот опыт и знания, который получили. Многие отказываются от профессии. Хоть рынок и получает людей, но он вынужден собственноручно доучивать кадры. И это некачественный показатель,

– прокомментировал Дмитрий.

Было бы гораздо эффективнее, если бы рынок дотачивал их навыки уже на потребность проектов, а не полностью учил их заново. У нас много самоучек. Конечно, многое зависит и от таланта. Следовательно, именно они и перекрывают потребности современного кинорынка. Но это не системный подход. Качественных и профессиональных специалистов на рынке очень мало. Они прорвались не благодаря методологии, а благодаря личному таланту. Но нам нужно увеличение качественных специалистов, которые подготовлены по правильной методологии.

Есть ли перспектива для амбициозной молодежи получить качественное кинообразование дома?

С выпускниками-режиссерами все не так плохо, на самом деле. Но они часто не имеют soft skills, они не умеют работать в группе, а также у многих есть проблема со знанием английского языка. Конечно, мы не говорим об известных мастерах дела. Выпускникам-операторам банально просто не хватает практики, но те, кто сможет пробиться, становятся кинооператорами, те, кто не сможет – идут на телевидение. Стоит упомянуть также, об актерах – они имеют больше театральную подготовку, чем для кино. Я считаю, что украинская актерская школа провалена. У нас нет методологии актерского мастерства в кино. Потому что киноактеров должны готовить киноактеры с прямым опытом и специализацией. А часто в вузах преподаватель имеет единичный опыт работы в телесериале, редко когда в кино.

Телесериалы раньше давали и до сих пор дают актерам возможность получать практику. Но там перед актерами не ставят требований к реалистичности внутренней игры. Камера видит гораздо глубже, чем зритель в театре. И они немного глянцевые. И когда мы говорим о качественных платформенные сериалы, международные проекты, авторское кино, то мы обнаруживаем, что у нас не все так хорошо с актерским мастерством. Школа Бенюка что-то дает, я слышал. Также еще пару имен преподавателей я слышал. Но чтобы актер понимал разницу между игрой в театре, кино и сериале, как Ирма Витовская или Богдан Ступка – такого понимания нет, методологической школы такой нет.



Дмитрий Суханов / Фото Олега Переверзева

Недавно в Украине снимали "Последнего наемника" от Netflix. Потом мы слышали о том, что Украина не выплачивает согласно контрактам кешрибейты. Как это должно работать? И возможно, вы знаете, какие проекты будут снимать в Украине в следующем году?

В самом законе есть пробелы и неточности, которые не позволяют системе кешрибейтов заработать. Есть требование к документам, что иностранная компания должна представить выписку из ЕГРПОУ, что в принципе невозможно. В других странах не существует ЕГРПОУ, но это так прописано в законе, что без этого документа не могут процесс анализировать. Я вхожу в рабочую группу подкомитета при Верховной Раде как представитель киноиндустрии. Наша рабочая группа, состоящая из 15 человек, с ноября 2020 года работала над проектом изменений к закону. Мы этот проект уже подали в парламент и сейчас, кажется, он должен быть представлен в первом чтении. Там эти неточности исправлены. Как только депутаты проголосуют за изменения, процесс разблокируется. Далее все зависит от самого проекта, насколько он был осуществлен в рамках закона. Как первопроходцы они пожинают плоды применения на практике новой экосистемы.

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Дмитрий, расскажите, когда нам ждать Ваши новые проекты.

Детали непрофинансированных проектов я не буду оглашать. Только скажу, что это адаптация всемирно известной книги, а также несколько коммерческих комедий с интеллектуальным юмором. Но есть проекты, которые уже подтверждают свои источники финансирования. Это киноадаптация романа Валериана Подмогильного "Город" от режиссера Михаила Маслобойщикова. Второй проект Жанны Озирной об индустриальных моногородах, который называется "Нижний горизонт". Съемки двух этих лент будут происходить в следующем году.

Назовите, пожалуйста, свои любимые украинские ленты?

Кроме "Мыслей..." (смеется) мне нравится фильм Наримана Алиева "Домой". Я считаю, что это честное кино. Мне очень импонирует такая игровая честность. Конечно, это можно сказать об украинских фильмах, которые отгремели на фестивалях. В частности, сильные авторские картины Валентина Васяновича – это микс поэзии и боли. Но это вопрос личного вкуса. С профессиональной точки зрения я их смотрю, но это тяжеловатая материя. Мне понравился фильм, который открывал киевский фестиваль "Молодость" в прошлом году – "Забытые" Дарьи Онищенко об учительнице с оккупированных территорий. А также классический проект "Предчувствие" Вячеслава Криштофовича. К сожалению, лента не получила достаточной огласки в Украине. Потому что фильм не развлекательный, а академический, интеллектуальный. Это как раз тот фильм, в который можно погрузиться и прорефлексировать. Не всем такое кино нужно, к сожалению.

Хорошие сборы коммерческих попкорновых фильмов порой свидетельствуют об эмпатии, а с другой стороны – об эксплуатации слабостей. Культурно хочется создавать кино, которое не эксплуатирует человека, а делает человека, развивает общество. Чтобы украинцы понимали такое кино, что это не о шароварах и варениках, а о проблемах сегодняшнего дня. Чтобы когда въезжают "дружественные" танки, то у нас не возникало вопросов: "Кто я?". Ведь у многих людей на Востоке тогда был вакуум культурного понимания – мы войну проиграли на культурном поле, на много лет. Поэтому сейчас мы наверстываем.