На 78 Венецианском кинофестивале покажут сразу 3 работы из Украины: "Носорог" Олега Сенцова, "Цензорка" Петера Керекеша и "Отблеск" Васяновича. Последний фильм единственный будет бороться за главную награду – "Золотого льва".

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Впервые за 30 лет украинское кино добавили в основную программу фестиваля. Всего таких фильмов было 2. Кроме "Отблеска", за приз боролся фильм "Чувствительный милиционер" Киры Муратовой (1992 года).

Что дает Украине участие в Венецианском кинофестивале

По словам режиссера Валентина Васяновича, показ фильма в основной программе фестиваля позволит подтвердить, что украинское кино существует. Этот этап также важен для создателей фильмов, потому что является своего рода мировым признанием.



Главный постер фильма "Отблеск" / Фото из фейсбука Валентина Васяновича

"Это площадка для формирования месседжей, которые моментально разлетятся по всему миру. Можно рассказать истории, которые беспокоят Украину и украинцев", – подчеркнул Васянович.

Добыть "Золотого льва" создатель "Отблеска" не рассчитывает. Говорит, что приз – не главное. Все ожидания превзошло уже то, что его поставили рядом с Педро Альмодоваром и Паоло Соррентино.

Государство начало поддерживать украинское кино

Режиссер подчеркнул, что длительное время украинская киноиндустрия не развивалась в нужном направлении. Только за последние 10 лет взяли правильный курс.



Васянович: "Украинского кино снимали очень мало" / Фото с сайта Госкино

"До создания Государственного агентства по вопросам кино украинских фильмов снимали очень мало", – рассказал Васянович.

Поскольку кино почти не снимали, то и в основную программу фестиваля оно не попадало. Нынешний результат, по мнению режиссера, это следствие поддержки государством украинского кинематографа.

Обратите внимание! Венецианский кинофестиваль состоится 1 – 11 сентября 2021 года, следовательно, и результаты конкурса станут известны осенью. Широкой публике фильм Васяновича покажут осенью 2022 года, а в течение года будут демонстрировать на фестивалях.

Фильм "Отблеск"

Сюжет фильма Валентина Васяновича рассказывает об украинском хирурге-добровольце, которого взяли в плен российские военные на Донбассе. После плена он пытается вернуться к нормальной жизни и проговаривает травмы, вызванные войной, с 12-летней дочерью и бывшей женой.



Кадр из фильма "Отблеск" / Фото с сайта Госкино



Бюджет "Отблеска" составляет больше 31 миллиона гривен / Фото с сайта Госкино

Производство фильма осуществил кинопродакшн "Арсенал филмс". Продюсеры – Валентин Васянович, Ия Мыслицкая, Владимир Яценко. Финансовую поддержку в частности оказало Госагентство Украины по вопросам кино. Заявленный бюджет "Отблеска" составляет 31,3 миллиона гривен.

Справка. Венецианский международный кинофестиваль проводят ежегодно с 1932 года. Событие происходит на острове Лидо. Главным призом является "Золотой лев", который считается одной из самых престижных наград в кинематографе.

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