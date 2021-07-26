На 78 Венеційському кінофестивалі покажуть одразу 3 роботи з України: "Носоріг" Олега Сенцова, "Цензорку" Петера Керекеша та "Відблиск" Васяновича. Останній фільм єдиний боротиметься за головну нагороду – "Золотого лева".

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Уперше за 30 років українське кіно додали в основну програму фестивалю. Усього таких фільмів було 2. Крім "Відблиску", за приз змагався фільм "Чутливий міліціонер" Кіри Муратової (1992 року).

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За словами режисера Валентина Васяновича, показ фільму в основній програмі фестивалю дозволить підтвердити, що українське кіно існує. Цей етап також важливий для творців фільмів, бо є свого роду світовим визнанням.



Головний постер фільму "Відблиск" / Фото з фейсбуку Валентина Васяновича

"Це майданчик для формування меседжів, котрі моментально розлетяться по всьому світу. Можна розповісти історії, які турбують Україну та українців", – наголосив Васянович.

Здобути "Золотого лева" творець "Відблиску" не розраховує. Каже, що приз – не головне. Усі очікування перевершило вже те, що його поставили поряд з Педро Альмодоваром та Паоло Соррентіно.

Держава почала підтримувати українське кіно

Режисер підкреслив, що тривалий час українська кіноіндустрія не розвивалася у потрібному напрямку. Лише за останні 10 років взяли правильний курс.



Васянович: "Українського кіно знімали дуже мало" / Фото з сайту Держкіно

"До створення Державного агентства з питань кіно українських фільмів кіно знімали дуже мало", – розповів Васянович.

Оскільки кіно в Україні майже не знімали, то й в основну програму фестивалю воно не потрапляло. Нинішній результат, на думку режисера, це наслідок підтримки державою українського кінематографа.

Зверніть увагу! Венеційський кінофестиваль відбудеться 1 – 11 вересня 2021 року, тож і результати конкурсу стануть відомі восени. Широкому загалу фільм Васяновича покажуть восени 2022 року, а впродовж року демонструватимуть на фестивалях.

Фільм "Відблиск"

Сюжет фільму Валентина Васяновича розповідає про українського хірурга-добровольця, якого взяли у полон російські військові на Донбасі. Після полону він намагається повернутися до нормального життя та проговорює травми, спричинені війною, з 12-річною донькою й колишньою дружиною.



Кадр з фільму "Відблиск" / Фото з сайту Держкіно



Бюджет "Відблиску" становить понад 31 мільйон гривень / Фото з сайту Держкіно

Виробництво фільму здійснив кінопродакшн "Арсенал філмс". Продюсери – Валентин Васянович, Ія Мислицька, Володимир Яценко. Фінансову підтримку зокрема надало Держагентство України з питань кіно. Заявлений бюджет "Відблиску" складає 31,3 мільйона гривень.

Довідка. Венеційський міжнародний кінофестиваль проводять щороку з 1932 року. Подія відбувається на острові Лідо. Головним призом є "Золотий лев", який вважається однією з найпрестижніших нагород у кінематографі.

Цікавинки Венеційського кінофестивалю 2021