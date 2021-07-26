На 78 Венеційському кінофестивалі покажуть одразу 3 роботи з України: "Носоріг" Олега Сенцова, "Цензорку" Петера Керекеша та "Відблиск" Васяновича. Останній фільм єдиний боротиметься за головну нагороду – "Золотого лева".
Цікаво Українські фільми 2020 року, за які не соромно
Уперше за 30 років українське кіно додали в основну програму фестивалю. Усього таких фільмів було 2. Крім "Відблиску", за приз змагався фільм "Чутливий міліціонер" Кіри Муратової (1992 року).
Що дає Україні участь у Венеційському кінофестивалі
За словами режисера Валентина Васяновича, показ фільму в основній програмі фестивалю дозволить підтвердити, що українське кіно існує. Цей етап також важливий для творців фільмів, бо є свого роду світовим визнанням.
Головний постер фільму "Відблиск" / Фото з фейсбуку Валентина Васяновича
"Це майданчик для формування меседжів, котрі моментально розлетяться по всьому світу. Можна розповісти історії, які турбують Україну та українців", – наголосив Васянович.
Здобути "Золотого лева" творець "Відблиску" не розраховує. Каже, що приз – не головне. Усі очікування перевершило вже те, що його поставили поряд з Педро Альмодоваром та Паоло Соррентіно.
Держава почала підтримувати українське кіно
Режисер підкреслив, що тривалий час українська кіноіндустрія не розвивалася у потрібному напрямку. Лише за останні 10 років взяли правильний курс.
Васянович: "Українського кіно знімали дуже мало" / Фото з сайту Держкіно
"До створення Державного агентства з питань кіно українських фільмів кіно знімали дуже мало", – розповів Васянович.
Оскільки кіно в Україні майже не знімали, то й в основну програму фестивалю воно не потрапляло. Нинішній результат, на думку режисера, це наслідок підтримки державою українського кінематографа.
Фільм "Відблиск"
Сюжет фільму Валентина Васяновича розповідає про українського хірурга-добровольця, якого взяли у полон російські військові на Донбасі. Після полону він намагається повернутися до нормального життя та проговорює травми, спричинені війною, з 12-річною донькою й колишньою дружиною.
Кадр з фільму "Відблиск" / Фото з сайту Держкіно
Бюджет "Відблиску" становить понад 31 мільйон гривень / Фото з сайту Держкіно
Виробництво фільму здійснив кінопродакшн "Арсенал філмс". Продюсери – Валентин Васянович, Ія Мислицька, Володимир Яценко. Фінансову підтримку зокрема надало Держагентство України з питань кіно. Заявлений бюджет "Відблиску" складає 31,3 мільйона гривень.
Цікавинки Венеційського кінофестивалю 2021
- Президентом 78 кінофестивалю у Венеції буде південнокорейський режисер Пон Чжун Хо, який зняв фільм "Паразити" (2019 року).
- У складі суддів опинилася американська режисерка Хлої Чжао, відома фільмом "Земля кочовиків" (2020 року), який отримав головний приз попереднього Венеційського кінофестивалю.
- За "Золотого лева" у 2021 році змагатимуться фільми режисерів Педро Альмодовара, Паоло Соррентіно, Пола Шрьодера, Мішеля Франко та інших.
- Українські фільми "Носоріг" і "Цензорка" увійшли до конкурсної програми "Горизонти".