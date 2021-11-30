Комедии, мультфильмы, фэнтези, боевики, ужасы, драмы, криминалы – кинодекабрь обещает поразить не на шутку. Редакция Кино 24 подготовила яркую подборку со всеми ожидаемыми премьерами первого зимнего месяца!
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Кинопремьеры декабря 2021: обзор фильмов
Большой красный пес Клиффорд / Clifford the Big Red Dog
Увлекательная история по мотивам мирового бестселлера! Очаровательный пес Клиффорд живет в обычной семье. Благодаря бережному отношению, щенок вырос до непостижимых размеров. Какие приключения ждут собаку и его семью – смотрите в ленте.
"Большой красный пес Клиффорд": смотрите трейлер
Обитель Зла: Поздравляем в Раккун-Сити / Resident Evil: Welcome to Raccoon City
Это новая экранизация культовой видеоигры, история которой вернет нас в 1998 год и раскроет все секреты загадочного Раккун-Сити.
"Обитель Зла: Поздравляем в Раккун-Сити": смотрите трейлер
С завязанными глазами
Спортсменка-борец ММА, Юлия, – в спорте с детства. Она отправляет соперниц в нокаут и не знает другого мира, кроме очерченного сеткой бойцовского ринга.
"С завязанными глазами": смотрите трейлер
Фантазии для взрослых / Les fantasmes
Шесть разных пар в погоне за острыми ощущениями устроят настоящую буффонаду – кому удастся укрепить отношения, а кто обречен на френдзону?
"Фантазии для взрослых": смотрите трейлер
Ход короля / Schachnovelle
Это история противостояния человека и системы, которая сочетает в себе историческую драму с психологическим триллером. Фильм снят по мотивам последнего и самого известного произведения знаменитого австрийского писателя Стефана Цвейга "Шахматная новелла".
"Ход короля": смотрите трейлер
Вестсайдская история / West Side Story
В основе сюжета фильма – бродвейский мюзикл, который является адаптацией знаменитой истории любви "Ромео и Джульетты" Уильяма Шекспира. Авторы "Вестсайдской истории" решили перенести современных героев в Нью-Йорк в 1957 году.
"Вестсайдская история": смотрите трейлер
Если вы пропустили Самые ужасные три дня Леди Ди: что показали в полном трейлере фильма "Спенсер"
Спенсер: тайна принцессы Дианы / Spencer
В центре сюжета драматического фильма – развод Леди Ди и принца Чарльза в 1991 году. Лента покажет три самых печальных дня принцессы Дианы во время Рождества в королевском поместье Сандрингам в Норфолке.
"Спенсер: Тайна принцессы Дианы": смотрите трейлер
Мой любимый враг / The Hating Game
Люси Хаттон уверенной походкой шагает к успеху. Она работает в роскошном офисе и мечтает о карьерном взлете. Конечно же, на этом пути она ни в коем случае не согласится на компромиссы с совестью. Однако, сталкивается с проблемой. Чем закончится эта история – узнаете после просмотра.
"Мой любимый враг": смотрите трейлер
Человек-паук: Домой пути нет / Spider-Man: No Way Home
В предыдущем фильме Мистерио заявил всему миру о том, что Человек – паук – Это Питер Паркер. Жизнь стала невероятно некомфортной для Питера – каждый хочет с ним сфотографироваться. Похоже, что он обратится за помощью к Доктору Стрэнджу, но заклятие забвения, которое провозгласит Стивен подействует совсем не так, как предполагалось заранее. Чем закончится непредсказуемая история киновселенной Marvel можно будет узнать уже 16 декабря!
"Человек-паук: Домой пути нет": смотрите трейлер
Эйфель / Eiffel
Гюстав Эйфель – прославленный архитектор и инженер, недавно вернулся из Нью-Йорка, где работал над Статуей Свободы. Кроме этого, он мечтает о строительстве первой подземки в Париже. Зато на него давит правительство с идеей о возведении чего-то необычного к мировой выставке. Эйфель не хочет этого делать, пока не встречает прекрасную Эдриенн – роковую женщину из своего прошлого. Теперь он построит мечту и навсегда изменит облик Парижа и всей Франции.
"Эйфель": смотрите трейлер
Интересно Киану Ривз и Керри-Энн Мосс появились на ярких персонажных постерах "Матрица: Воскресение"
Матрица: Воскресение / The Matrix Resurrections
В центре сюжета, как и в предыдущих частях, – противостояние главных героев в компьютерной программе "Матрица", которая контролирует Землю.
"Матрица: Воскресение": смотрите трейлер
Кингсман / The King's Man
Стая яростных за всю историю человечества тиранов и криминальных гениев вместе планируют начать войну с целью уничтожения миллионов людей. Один человек должен сыграть на опережение, чтобы остановить воров.
"Кингсман": смотрите трейлер
Пой 2
Создатели "Пой" берут типичные человеческие проблемы на пути к мечте и щедро раздают их зверям, которые и выступают главными героями мультфильма. Их жизнь и быт идентичны с человеческими, и, соответственно, мечты тоже ничем не отличаются. В этом случае – это вокал. "Пой 2" – хороший, позитивный и мелодичный мультфильм, который вдохновляет сделать наконец то, о чем давно мечтал, или хотя бы подпевать главным героям.
"Пой 2": смотрите трейлер
Читайте также Как Оля Полякова и Дзидзьо поменялись телами в трейлере новогодней комедии "Звезды по обмену"
Звезды по обмену
По сюжету комедии, непримиримые соперники на сцене, звезды шоу-бизнеса Поля Малякова и Фома Михайловский, неожиданным образом оказавшись в телах друг друга, пытаются вернуть свою жизнь обратно, но ради достижения своей цели каждому придется решить семейные и романтические проблемы своего оппонента.
"Звезды по обмену": смотрите трейлер