Напомним, мировая премьера состоялась в сентябре на Венецианском кинофестивале и презентации на CinemaCon.
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Фильм о трех самых печальных днях принцессы Дианы во время Рождества в королевском поместье Сандрингем в Норфолке снял чилийский режиссер Пабло Ларрейн после фильма "Джеки" с Натали Портман.
В центре сюжета драматического фильма – развод Леди Ди и принца Чарльза в 1991 году.
Что показали в трейлере
В трейлере мы видим, как королевская семья собирается в Сандрингемском дворце, чтобы традиционно провести рождественские каникулы. Принцесса Диана намеренно опаздывает на встречу аристократов. В ролике принцесса чувствует грусть, нервничает, чувствует себя растерянной. Она убеждает себя, что "это всего лишь три дня". Сын замечает эмоции мамы и спрашивает у нее: "Что случилось, почему ты чувствуешь себя расстроенной?". В трейлере показали также королеву Елизавету, с которой Леди Ди будет говорить, принца Чарльза и их дискуссию.
"Спенсер" 2021: смотрите второй трейлер
Мы привыкли, что в сказках принц находит принцессу, женится, и она становится королевой. А когда она отрекается от этого титула, сценарий сказки переворачивается с ног на голову,
– отметил Пабло Лоррейн.
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Актерский состав
Кроме Кристен Стюарт, в картине мы увидим таких актеров:
- Джек Фартинг ("Пуаро")
- Шон Харрис ("Макбет")
- Салли Хокинс ("Беззаботная")
- Эми Мэнсон ("Однажды в сказке").
Премьера в Украине запланирована на 4 ноября 2021 года.