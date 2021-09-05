"Спенсер" – это новый художественный байопик о принцессе Уэльской – Диане Спенсер (в девичестве) от чилийского режиссера Пабло Ларрейна. Кстати, автор фильма стал популярным благодаря биографическому фильму 2016-го года о Джеки Кеннеди – жене Президента США – роль которой исполнила Натали Портман.

Не пропустите Отзывы критиков на фильм "Дюна": что принесли 7-ми минутные овации в Венеции

Чем фильм о принцессе Диане поразил критиков в Венеции

Премьера фильма "Спенсер" в Украине состоится 4 ноября 2021 года.

Режиссер предупреждает зрителей в первых титрах фразой: "Сказка на основе реальной трагедии", – которая настраивает на определенный настрой к картине.

Выбрать Кристен Стюарт на роль принцессы Дианы стало прекрасным решением для самого режиссера, ведь критики встретили первый трейлер фильма с восторгом от драматической игры, сходства внешности актрисы и принцессы, а также включили Стюарт в список вероятных претенденток на номинацию в категории Лучшая актриса премии Оскар-2022 . Как там получится с Оскаром, мы увидим уже совсем скоро, а пока картину встретили довольно скромные отзывы о ее сюжете и сценарии.

Стоит добавить, что личность принцессы вот уже тридцать лет не покидает заинтересованности, особенно после трагедии. Наиболее удачной игрой и перевоплощением в роль леди Ди пока считается роль Эммы Коррин в 4-м сезоне сериала от Netflix "Корона". В этом проекте очень сдержанно, со всем уважением к королевской семье, а также памяти о самой принцессе, авторы показали очень "живой" образ Дианы.



Пабло Ларрейн и Кристен Стюарт на красной дорожке 78-го Венецианского кинофестиваля / Фото Getty Images

После просмотра фильма "Спенсер" на кинофестивале некоторым критикам, как вот от Daily Mail, не хватило именно этой "живости". Критики издания жалуются на "картинность" персонажа принцессы: "Спенсер" оставил мне только одно потрясающее чувство: выпустить новую серию "Короны". Критик наградил фильм 2-мя баллами из 10-ти, несмотря на то, что особенно подчеркнул сходство самой Кристен Стюарт с Дианой, как во внешности, так и в характере игры:

Вы только сначала видите различия. Но постепенно опыт голливудской звезды заставляет вас видеть лишь то, что все это – Диана. Было бы трудно испортить прическу 30-летней давности, но она также подает хриплый голос и акцент, а также эту интересную соблазнительную смесь застенчивости и прямоты,

– написал Брайан Вайнер из Daily Mail.

Критик из The Hollywood Reporter также сосредоточил свой отзыв о фильме на игре Кристен Стюарт: "Тщательно подготовленная работа Стюарт над акцентом и манерами – безупречна. Камера обожает ее, но она еще не была такой магнетической и неистово уязвимой".

Интересно Как создавали платье для Кристен Стюарт в фильме "Спенсер": неожиданные факты

Критик Скотт Мензел с We Live Entertainment наделил фильм 9-ю баллами из 10 в сопровождении таких комментариев: "Вы можете увидеть много Кристен Стюарт в Диане и наоборот. Стюарт дает нам возможность заглянуть внутрь ума Дианы и узнать, каково это – жить жизнью, за которой постоянно наблюдают и контролируют другие". Это самый высокий балл со всех отзывов о фильме.

Остальные отзывы о фильме можно посмотреть на сайте Rotten Tomatoes. Кстати, на этом независимом ресурсе состоянию на 5 сентября 2021 года рейтинг фильма составляет 78% из 100%. Конечно, его пока составляют отзывы только от кинокритиков и журналистов. Об общем рейтинге фильма можно будет говорить только после премьеры, на которую осталось ждать не так долго.

Подробнее о сюжете читайте на Кино 24.

"Спенсер" 2021: смотрите трейлер фильма