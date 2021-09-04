Наконец мир увидел премьеру "Дюны", которую мы так ждали. Критики из всех престижных изданий мира были приглашены на просмотр ленты в Венеции и уже обнародовали свои впечатления и реакции.
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Чем поразила эпическая экранизация романа "Дюна"
Конечно, критики разделились на два лагеря: кому-то просмотр фильма принес огромное удовольствие и восторг, а кто-то остался крайне недовольным. В одном сведущие критики сошлись единодушно – в отличие от экранизации романа в 1984 году Дэвидом Линчем, "Дюна" Дени Вильнева претендует на доподлинную передачу текста и детально проработанного сценария. Кое-кто из критиков также заметил, что фильм впечатляющий на экране в кинотеатре, но всю эпичность трудно будет уловить дома, намекая, на прошлый скандал с режиссером ленты о недовольстве одновременной премьеры на широких экранах и стриминге HBO Max.
В частности в Time отметили, что "Дюна" является местами достаточно затянутой, хотя очень трудно оторвать глаза от экрана во время эпических батальных сцен, что свидетельствует о том, что убежденность режиссера Дени Вильнева имеет большое значение для картины.
В The Guardian убеждены, что "Дюна" напомнила всем, "каким должен быть голливудский блокбастер".
Кинокритик Стивен Вайнтрауб, Collider выразил свое одобрительное мнение относительно фильма в твиттере, убеждая фолловеров, что Дюна – это и есть настоящий новый шедевр кинематографа.
В Дюне все работает. От удивительной музыки Ханса Циммера до потрясающей кинематографии Грейга Фрейзера и великолепных костюмов Боба Моргана и Жаклин Уэст... в фильме создается впечатление, что они отправились на другой конец галактики и сняли то, что на самом деле происходило,
– отметил Стивен Вайнтрауб в своей заметке.
Кадр из фильма "Дюна" / Фото Warner Bros.
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За что обвиняют картину
Представители от The Hollywood Reporter обвинили фильм в поверхностности сценария фильма и отсутствия адекватной подачи для зрителей, которые не знакомы с текстом романа Фрэнка Герберта. Поэтому они пришли к выводу, что загадочные подробности, которые презентуются в фильме смогут взволновать последователей писателя, но всех остальные оставят равнодушными.
В издании Vanity Fair "Дюну" тоже обвинили в поверхностности сценария и недостаточно прописанных героях, с которыми, по их мнению, трудно сопереживать то, что происходит в фильме. А в IndieWire выразили неудовольствие о неожиданной и не обоснованной концовкой фильма: "В конце концов, "Дюна" похожа на сон только тем, что обрывается на такой плоской и нерешенной ноте, что трудно поверить, что кто-то ее выбрал специально".
Рейтинг фильма "Дюна" на Rotten Tomatoes
По состоянию на 4 сентября 2021 года рейтинг "Дюны" на независимом сайте оценок фильмов и сериалов мира – составляет 85% из 100%. В отличие от других картин – премьер 78-го Венецианского кинофестиваля. Например, картина "Спенсер" от Пабло Ларрайна про принцессу Диану с Кристен Стюарт в главной роли, за которую актрисе пророчат Оскар-2022. От критиков лента получила 74% из 100%. Тогда как полностью положительные отзывы получил фильм-открытие кинофестиваля "Параллельные матери" Пабло Альмадовара с Пенелопой Крус в главной роли.
"Дюна" 2021: смотрите трейлер фильма