Наконец мир увидел премьеру "Дюны", которую мы так ждали. Критики из всех престижных изданий мира были приглашены на просмотр ленты в Венеции и уже обнародовали свои впечатления и реакции.

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Чем поразила эпическая экранизация романа "Дюна"

Напомним сюжет. Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) одаренный юноша, рожденный для великой судьбы, которая до сих пор была ему неизвестна. Он должен отправиться на самую опасную планету во Вселенной, чтобы обеспечить будущее своей семьи и своего народа. Поскольку злоумышленники затягивают все другие народы в конфликт через эксклюзивные запасы самого ценного ресурса на планете – специи, которая раскрывает особые способности сознания. Поэтому выживут только те, кто сможет преодолеть собственный страх.

Конечно, критики разделились на два лагеря: кому-то просмотр фильма принес огромное удовольствие и восторг, а кто-то остался крайне недовольным. В одном сведущие критики сошлись единодушно – в отличие от экранизации романа в 1984 году Дэвидом Линчем, "Дюна" Дени Вильнева претендует на доподлинную передачу текста и детально проработанного сценария. Кое-кто из критиков также заметил, что фильм впечатляющий на экране в кинотеатре, но всю эпичность трудно будет уловить дома, намекая, на прошлый скандал с режиссером ленты о недовольстве одновременной премьеры на широких экранах и стриминге HBO Max.

В частности в Time отметили, что "Дюна" является местами достаточно затянутой, хотя очень трудно оторвать глаза от экрана во время эпических батальных сцен, что свидетельствует о том, что убежденность режиссера Дени Вильнева имеет большое значение для картины.

В The Guardian убеждены, что "Дюна" напомнила всем, "каким должен быть голливудский блокбастер".

Кинокритик Стивен Вайнтрауб, Collider выразил свое одобрительное мнение относительно фильма в твиттере, убеждая фолловеров, что Дюна – это и есть настоящий новый шедевр кинематографа.

В Дюне все работает. От удивительной музыки Ханса Циммера до потрясающей кинематографии Грейга Фрейзера и великолепных костюмов Боба Моргана и Жаклин Уэст... в фильме создается впечатление, что они отправились на другой конец галактики и сняли то, что на самом деле происходило,

– отметил Стивен Вайнтрауб в своей заметке.

Кадр из фильма "Дюна" / Фото Warner Bros.

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За что обвиняют картину

Представители от The Hollywood Reporter обвинили фильм в поверхностности сценария фильма и отсутствия адекватной подачи для зрителей, которые не знакомы с текстом романа Фрэнка Герберта. Поэтому они пришли к выводу, что загадочные подробности, которые презентуются в фильме смогут взволновать последователей писателя, но всех остальные оставят равнодушными.

В издании Vanity Fair "Дюну" тоже обвинили в поверхностности сценария и недостаточно прописанных героях, с которыми, по их мнению, трудно сопереживать то, что происходит в фильме. А в IndieWire выразили неудовольствие о неожиданной и не обоснованной концовкой фильма: "В конце концов, "Дюна" похожа на сон только тем, что обрывается на такой плоской и нерешенной ноте, что трудно поверить, что кто-то ее выбрал специально".

Рейтинг фильма "Дюна" на Rotten Tomatoes

По состоянию на 4 сентября 2021 года рейтинг "Дюны" на независимом сайте оценок фильмов и сериалов мира – составляет 85% из 100%. В отличие от других картин – премьер 78-го Венецианского кинофестиваля. Например, картина "Спенсер" от Пабло Ларрайна про принцессу Диану с Кристен Стюарт в главной роли, за которую актрисе пророчат Оскар-2022. От критиков лента получила 74% из 100%. Тогда как полностью положительные отзывы получил фильм-открытие кинофестиваля "Параллельные матери" Пабло Альмадовара с Пенелопой Крус в главной роли.

Премьера фильма "Дюна" в Украине состоится 16 сентября 2021 года.

"Дюна" 2021: смотрите трейлер фильма