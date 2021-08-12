Эксклюзивно для Variety Дени Вильнев рассказал о своем недовольстве и критике компании Warner Bros., которая занималась продакшеном его будущей премьеры "Дюна". Режиссер обратил внимание на то, что премьеру фильма превратили в гибридную модель, благодаря которой фильм покажут сразу и в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max, где будет доступен в течение 31 дня. Стоит добавить, что Warner Bros. также планирует применять такую модель к всем своим премьерам 2021 года: "Дюна", "Матрица", "Годзилла против Конга".

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Чем недоволен Дени Вильнев

По словам режиссера, сначала Warner Bros. собирались презентовать "Дюну" в кинотеатрах 18 декабря 2020 года, но пандемия заставила студию отодвинуть научно-фантастический фильм на 1 октября 2021 года. Вильнев пишет, что он поддержал это решение. Но после того дата премьеры была изменена еще раз. По мнению режиссера, Warner Bros. решается на такие поступки ради того, чтобы отчаянным способом привлечь внимание зрителей.

Здесь нет абсолютно никакой любви ни к кино, ни к публике,

– заявил Вильнев по поводу инцидента.

По мнению режиссера, это прямой путь победы пиратства в мире кинематографа и интернета.

Напомним, что Кристофер Нолан ранее тоже высказался против решения студии касательно параллельной премьеры фильма "Тенет" на HBO Max.

Сюжет будущей премьеры "Дюны"

События в фильме развиваются в далеком будущем. Планета Аракис, единственный источник спайса – редкой и наиболее важной пряности в мире, под контролем герцога Лето Атрейдеса.

Спайс важен, ведь позволяет продлить жизнь и улучшить умственные способности. Кто владеет спайсом, тот владеет миром, не удивительно, что это вещество породило недоразумения, споры и даже войны. Однако получить спайс не так легко. Планета Арракис наполнена гигантскими песчаными червями, которые атакуют собирателей и целые колонии.

Сын герцога, юный и талантливый Пол (Тимоти Шаламе), должен отправиться на страшную планету, чтобы обеспечить своей семье властвование, ведь спайс должен добываться..

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