В главных ролях сыграли лауреатка премии Оскар Пенелопа Крус, Росси Де Пальма, Милена Смит, Исраэль Элехальде, Джульетта Серрано, Айтана Санчес-Хихон. И для Пенелопы Крус, и для Росси Де Пальма "Параллельные матери" станут восьмой совместной работой с Педро Альмодоваром. Об этом сообщила пресс-служба фильма "Вольга Украина".

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"Я родился как кинорежиссер в 1983 году в Венеции, – прокомментировал новость Педро Альмодовар, – в секции Mezzanotte Mezzogiorno. Тридцать восемь лет спустя меня пригласили открыть фестиваль. Я не могу выразить радость и честь, и как много это значит для меня. Я очень благодарен фестивалю за это признание и надеюсь ему отвечать".

Больше новостей о фильме, в частности украинскую дату премьеры и официальный трейлер – пресс-служба сообщит позже.

Все, что мы знаем о фильме "Параллельные матери" сегодня

Режиссер и автор сценария

Педро Альмодовар – две премии Оскар, четыре награды Каннского кинофестиваля.

Его фильмы:

"Боль и слава";

"Человеческий голос";

"Все о моей матери";

"Поговори с ней";

"Возвращение";

"Женщины на грани нервного срыва";

"Джульетта";

"Разорванные объятия".



На съемках фильма "Параллельные матери" / Фото пресс-служба фильма "Вольга Украина"

Оператор

Хосе Луис Алькайне – награда Каннского кинофестиваля.

Фильмы, которые Хосе снял:

"Кожа, в которой я живу";

"Возвращение";

"Женщины на грани нервного срыва";

"Свяжи меня";

"Взрыв из прошлого".

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Актерский состав

Пенелопа Крус – премия Оскар, премия Каннского кинофестиваля;

Актриса сыграла в таких лентах:

"Вики Кристина Барселона",

"Возвращение",

"Кокаин",

"Не уходи",

"Разорванные объятия",

"Пираты Карибского моря: На странных берегах",

"Эскобар",

"Ванильное небо",

"Боль и слава".

Пенелопа Крус в фильме "Параллельные матери" / Фото пресс-служба фильма "Вольга Украина"

Росси де Пальма – две номинации на премию Goya.

Снимался в таких фильмах:

"Женщины на грани нервного срыва",

"Разорванные объятия",

"Цветок моей тайны",

"Кика",

"Джульетта".

Милена Смит – номинация на премию Goya.

В 2005 году Милена сыграла в фильме "Переступить черту".



"Параллельные матери" / Фото пресс-служба фильма "Вольга Украина"

Айтана Санчес-Хихон

Актер сыграл в таких картинах: