В головний ролях зіграли лауреатка премії Оскар Пенелопа Крус, Россі Де Пальма, Мілена Сміт, Ісраель Елехальде, Джульєтта Серрано, Айтана Санчес-Хіхон. І для Пенелопи Крус, і для Россі Де Пальма "Паралельні матері" стануть восьмою спільною роботою з Педро Альмодоваром. Про це повідомила пресслужбі фільму "Вольга Україна".
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"Я народився як кінорежисер в 1983 році у Венеції, – прокоментував новину Педро Альмодовар, – в секції Mezzogiorno Mezzanotte. Тридцять вісім років по тому мене запросили відкрити фестиваль. Я не можу висловити радість і честь, і як багато це значить для мене. Я дуже вдячний фестивалю за це визнання та сподіваюся йому відповідати".
Більше новин про фільм, зокрема українську дату прем'єри та офіційний трейлер – пресслужба повідомить згодом.
Все, що ми знаємо про фільм "Паралельні матері" сьогодні
Режисер та автор сценарію
Педро Альмодовар – дві премії Оскар, чотири нагороди Каннського кінофестивалю.
Його фільми:
- "Біль та слава";
- "Людський голос";
- "Все про мою матір";
- "Поговори з нею";
- "Повернення";
- "Жінки на межі нервового зриву";
- "Джульєтта";
- "Розірвані обійми".
На зйомках фільму "Паралельні матері" / Фото пресслужба фільму "Вольга Україна"
Оператор
Хосе Луїс Алькайне – нагорода Каннського кінофестивалю.
Фільми, які Хосе зняв:
- "Шкіра, в якій я живу";
- "Повернення";
- "Жінки на межі нервового зриву";
- "Зв'яжи мене";
- "Вибух з минулого".
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Акторський склад
Пенелопа Крус – премія Оскар, премія Каннського кінофестивалю;
Акторка у таких стрічках:
- "Вікі Крістіна Барселона",
- "Повернення",
- "Кокаїн",
- "Не йди",
- "Розірвані обійми",
- "Пірати Карибського моря: На дивних берегах",
- "Ескобар",
- "Ванільне небо",
- "Біль та слава".
Пенелопа Крус у фільмі "Паралельні матері" / Фото пресслужба фільму "Вольга Україна"
Россі де Пальма – дві номінації на премію Goya.
Знімався у таких фільмах:
- "Жінки на межі нервового зриву",
- "Розірвані обійми",
- "Квітка моєї таємниці",
- "Кіка",
- "Джульєтта".
Мілена Сміт – номінація на премію Goya.
У 2005 році Мілена зіграла у фільмі "Переступити межу".
"Паралельні матері" / Фото пресслужба фільму "Вольга Україна"
Айтана Санчес-Хіхон
Актор зіграв у таких картинах:
- "Прогулянка в хмарах",
- "Машиніст",
- "Я не боюся",
- "Небезпеки любові",
- "Оголена маха".