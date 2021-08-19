Недавно режиссер Дени Вильнев заявил, что не соглашается с решением компании Warner Bros. о совместной дате премьеры ленты на стриминговом сервисе и в кинотеатрах. Компания Warner Bros в Украине объявила у себя в фейсбуке о переносе даты премьеры с 14 октября на 16 сентября 2021 года.

Не пропустит Дени Вильнев раскритиковал Warner Bros. за одновременную премьеру "Дюны" в кинотеатрах и HBO Max

Скандалы и новости вокруг "Дюны"

Режиссер Дени Вильнев уже работает над сценарием второй части, об этом он сообщил GamesRadar. Адаптация Вильнева бестселлера научно-фантастического романа Фрэнка Герберта появится в американских кинотеатрах в октябре этого года, через месяц премьеры ленты в Украине. Ранее Вильнев официально объявил свое недовольство об одновременной премьере фильма в кинотеатрах и на HBO Max, ведь именно это, по мнению режиссера, угрожало франшизе. Collider ранее сообщал, что "Дюна 2" будет посвящена персонажу Зендеи, Чани, как и первый фильм сосредоточенный вокруг персонажа Тимоти Шаламе, Пола Атрейдеса. Конечно, Шаламе вернется в сиквеле, но неизвестно, насколько велика будет его роль.

Сейчас Вильнев выглядит более оптимистично. Поэтому, кажется, что он все-таки принял решение об адаптации истории в двух фильмах, ведь по мнению Вильнева, одного фильма будет недостаточно, чтобы передать масштаб эпического романа Герберта.

Возможно, такой скандал и заявления были спровоцированы специально для пиар-кампании фильма для распространения информации о своей будущей премьере. В конце концов, можем сказать, что это сработало. Добавим, что украинцы увидят "Дюну" уже меньше, чем через месяц.



Эпическая сцена битвы в фильме "Дюна" / Фото Courtesy of Warner Bros . Pictures and Legendary Pictures

Напомним, что 21 июля 2021 года студия Warner Bros. обнародовала в сети первый полный трейлер ленты. Чтобы увлечься сюжетом, героями и масштабом эпичности сцен в фильме, предлагаем посмотреть видео ниже.

"Дюна" 2021: смотрите трейлер фильма