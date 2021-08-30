В сентябре 2021 года украинцы смогут увидеть в кинотеатрах больше 30 кинопремьер. Список составят как блокбастеры, так и романтические комедии, хорроры, драмы, качественные украинские фильмы и милые мультфильмы. Мы подготовили обзор самых ярких премьер, которые вы так ждали!

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Самые ожидаемые премьеры сентября 2021 года

В западне

Эмма (Меган Фокс) и ее муж Марк празднуют годовщину в домике у озера. После романтического вечера Эмма просыпается прикованной наручниками к мертвому телу своего мужа. Сама и вдали от цивилизации, она столкнется с ужасными и аккуратно спланированными ловушками. Сможет ли Эмма выбраться из этого ужасного места живой, или же покойный муж потащит ее за собой?

"В западне" 2021 год: смотрите трейлер


Веном 2: Карнаж

События фильма происходят в привычной манере Marvel: над миром нависла угроза, и он нуждается в новом герое. Тандему Эдди Брока и инопланетного симбиота Венома нужно объединить свои силы против нового врага – неудержимого монстра-убийцы Карнажа.

"Веном 2: Карнаж" 2021 год: смотрите украинский трейлер фильма

Злое

Хоррор "Злое" основывается на одноименном романе Джеймса Вана. По сюжету, женщина по имени Мэдисон постоянно страдает ужасными сновидениями, в которых она видит страшные убийства. Ее состояние ухудшается, когда она понимает, что сны – это и есть ужасная реальность.

"Злое" 2021 год: смотрите трейлер

Дюна

Warner Bros. представила новый взгляд на фильм. Клип на три с половиной минуты занимает некоторое время, чтобы понять большой научно-фантастический мир в центре фильма, который открывается с точки зрения главной героини – Чани (Зендея).

"Дюна" 2021 год: смотрите трейлер фильма

007: Не время умирать

Джеймс Бонд поселится на Ямайке, где будет наслаждаться прекрасными видами океана. Однако, тихие будни спецагента прервет визит его бывшей коллеги Феликс Лейтер. Женщина расскажет о таинственном исчезновении ученого, который изготавливает мощное оружие, способное уничтожить целые города. В поисках физика Джеймс Бонд столкнется со злодеем нового поколения, который использует сверхсовременную технику против агента.

"007: Не время умирать" 2021 год: смотрите трейлер

Еще больше премьер сентября 2021 года:

2 сентября

  • "После. Глава 3";
  • "Адский ад";
  • "Тетрадь войны";
  • "Тайна парка развлечений";
  • "Шан-Чи и легенда десяти колец".

9 сентября

  • "Сказка про лошадку";
  • "Бегущая в лабиринте";
  • "Отчаянные аферистки";
  • "Аннетт";
  • "Чужая Земля";
  • "Мафия: Смертельная игра";
  • "Вокруг света за 80 дней";
  • "Небесный замок Лапута".

16 сентября

  • "Охотник за разумом. Схватка";
  • "Поймать свидетеля";
  • "Гунда";
  • "Амели".

23 сентября

  • "Мулан. Новая легенда";
  • "Холодный расчет";
  • "Махнемся телами".

30 сентября

  • "Титан";
  • "Литл Гром";
  • "Незнакомец".