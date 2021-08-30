У вересні 2021 року українці матимуть змогу побачити в кінотеатрах понад 30 кінопрем'єр. Список складуть як блокбастери, так і романтичні комедії, хорори, драми, якісні українські фільми та милі мультфільми. Ми підготували огляд найяскравіших прем’єр, на які ви так чекали!

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Найочікуваніші прем’єри вересня 2021 року

У пастці

Прем’єра: 2 вересня

Жанр: хорор

У головних ролях: Меган Фокс, Каллен Мулві, Оуен Мекен

Емма (Меган Фокс) та її чоловік Марк святкують річницю в будиночку біля озера. Після романтичного вечора Емма прокидається прикутою наручниками до мертвого тіла свого чоловіка. Сама і вдалині від цивілізації, вона зіткнеться з жахливими та акуратно спланованими пастками. Чи зможе Емма вибратися з цього жахливого місця живою, або ж покійний чоловік потягне її за собою?

"У пастці" 2021 рік: дивіться трейлер



Веном 2: Карнаж

Прем’єра: 16 вересня

Жанр: фантастика, екшн

У головних ролях: Том Гарді, Вуді Гаррельсон

Події фільму відбуваються у звичній манері Marvel: над світом нависла загроза і він потребує нового героя. Тандему Едді Брока та інопланетного симбіота Венома потрібно об'єднати свої сили проти нового ворога – нестримного монстра-вбивці Карнажа.

"Веном 2: Карнаж" 2021 рік: дивіться український трейлер фільму

Втілення зла

Прем’єра: 9 вересня

Жанр: хорор

У головних ролях: Аннабелль Волліс, Медді Хассон, Джордж Юнг

Хорор "Втілення зла" зняв Джеймс Ван. За сюжетом, жінка на ім’я Медісон постійно страждає жахливими сновидіннями, в яких вона бачить страшні вбивства. Її стан погіршується, коли вона розуміє, що ті сни – це і є жахлива реальність.

"Втілення зла" 2021 рік: дивіться трейлер

Дюна

Прем’єра: 16 вересня

Жанр: фантастика, екшн

У головних ролях: Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Тімоті Шаламе, Джош Бролін, Зендая, Оскар Айзек

Warner Bros. представила новий погляд на фільм. Кліп на три з половиною хвилини займає деякий час, щоб зрозуміти великий науково-фантастичний світ в центрі фільму, який відкривається з точки зору головної героїні – Чані (Зендея).

"Дюна" 2021 рік: дивіться трейлер фільму

007: Не час помирати

Прем’єра: 28 вересня

Жанр: бойовик, пригоди, трилер

У головних ролях: Деніел Крейг, Леа Сейду, Рамі Малек, Рейф Файнз

Джеймс Бонд оселиться на Ямайці, де насолоджуватиметься прекрасними краєвидами океану. Однак, тихі будні спецагента перерве візит його колишньої колеги Фелікс Лейтер. Жінка розповість про таємниче зникнення науковця, який виготовляє потужну зброю, що знищить цілі міста. У пошуках фізика Джеймс Бонд зіткнеться з лиходієм нового покоління, який використає надсучасну техніку проти агента.

"007: Не час помирати" 2021 рік: дивіться трейлер

Ще більше прем’єр вересня 2021 року:

2 вересня

"Після падіння";

"Пекельне пекло";

"Зошит війни";

"Таємниця парку розваг";

"Шан-Чі та легенда десяти кілець".

9 вересня

"Казка про коника";

"Та, що біжить лабіринтом";

"Погані домогосподарки";

"Аннет";

"Чужа земля";

"Торт зі смаком помсти";

"Навколо світу за 80 днів";

"Небесний замок Лапута".

16 вересня

"Звір у його голові";

"Вполювати свідка";

"Гунда";

"Амелі".

23 вересня

"Мулан: Нова легенда";

"Холодний розрахунок";

"Махнемось тілами".

30 вересня