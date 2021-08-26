Загалом у період з вересня до кінця листопада стрімінговий сервіс планує випустити понад 35 фільмів. Більшість з них вже мають конкретні дати виходу. Кіно 24 пропонує ознайомитися з п'ятіркою головних новинок, які нас чекають восени.

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1. "Кейт"

Бойовик з Мері Елізабет Вінстед і Вуді Гаррельсон.

Режисер: Седрік Ніколас-Троян

Дата прем'єри: 10 вересня 2021 року.

Наймана вбивця, дізнавшись, що їй залишилося жити лише 24 години після отруєння, вирушає на полювання на вулиці Токіо і заводить дружбу з молодою донькою своєї минулої жертви.

Трейлер фільму "Кейт" 2021: дивіться відео онлайн

2. "Винний"

Римейк однойменного данського триллера з Джейком Джилленхолом.

Режисер: Антуан Фукуа.

Дата прем'єри: 1 жовтня 2021 року.

Пониженого на посаді поліцейського, призначають на позицію диспетчера служби порятунку. Одного разу він приймає виклик постраждалої жінки, яку викрали, та намагається допомогти їй звільнитися, однак скоро виявляється, що все зовсім не так, як здавалося одразу.



Кадр з фільму "Винний" з Джейком Джилленхолом/ Скриншот

​3. "Армія крадіїв"

Спін-офф "Армії мерців" Зака Снайдера про ведмежатника Людвіга Дітера.

Режисер: Маттіас Швайгхефер

Дата прем'єри: 29 жовтня 2021 року.

Сюжет стрічки розгортається за шість років до подій у фільмі "Армія мерців". На початкових етапах спалаху зомбі-епідемії, і розповідає про фахівця зі зламування Людвіга Дітера. Злодія наймає таємнича жінка, аби здійснити крадіжку разом з командою інших крадіїв.

Трейлер фільму "Армія злодіїв": дивіться відео онлайн

​4. "Тим болючіше падати"

Вестерн про зловмисника Нета Лава та його банду.

Режисер: Джеймс Семюел

Дата прем'єри: 3 листопада 2021 року.

Сюжет розповідає про злочинця Нета Лава, який об'єднується зі своєю бандою, коли дізнається, що його найлютіший ворог Руфус Бак вийшов на свободу. Разом з ним – його кохана Мері Диліжанс, а також троє вмілих напарників. Але і у Руфуса є своя банда, в яку входять підступна Труді Сміт і Черокі Білл, а вони терпіти не можуть запах поразки.

Трейлер фільму "Тим болючіше падати": дивіться відео онлайн

​5. "Червоне сповіщення"

Інтерпол розшукує небезпечного злочинця. Для того, щоб його впіймати розсилають "червоне сповіщення".

Режисер: Роусон Маршалл Тербер

Дата прем'єри: 12 листопада 2021 року.

У світі міжнародної злочинності Інтерпол випускає "червоне сповіщення" – глобальне попередження для того, щоб вистежити та впіймати найбільш невловимого міжнародного злочинця, який спеціалізується на крадіжці творів мистецтва.

Трейлер фільму "Червоне сповіщення": дивіться відео онлайн