Фільмування нового сезону серіалу "Корона" від Netflix почали у липня 2021 року. Після офіційного старту в мережі почали з'являтись фотографії акторів, які виконають головні ролі королівської сім'ї. Найбільше шанувальники серіалу чекали на перевтілення Елізабет Дебікі в ролі принцеси Діани – редакцію Кіно 24 акторка приголомшила схожістю.
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Королівська пара принцеси Діани та принца Чарльза у серіалі "Корона"
Раніше вже було відомо, що зірка фільму Крістофера Нолана "Тенет" та мюзиклу База Лурманна "Великий Ґетсбі" Елізабет Дебікі замінить Емму Коррін, яка грала Діану в 4 сезоні серіалу. Принца Чарльза у 5 сезоні виконає Домінік Вест, найбільш відомою роллю якого є Джиммі Макналті у телесеріалі в "Дроти" від HBO.
Актори виконають ролі своєї історичних персонажів у найбільш нелегкий період для королівської сім'ї. Враховуючи сюжетну тенденцію минулих сезонів серіалу, у 5-ому сезоні на нас чекає екранізація так званого "annus horribilis" (жахливий рік – Кіно 24) для королеви Єлизавети ІІ подій 1992-го року. Саме тоді троє з її чотирьох дітей розлучились зі своїми близькими, включаючи публічне розлучення Чарльза з Діаною.
Елізабет Дебікі в ролі принцеси Діани в серіалі "Корона" 5 сезон / Фото Netflix
Домінік Вест в ролі принца Чарльза в серіалі "Корона" 5 сезон / Фото Netflix
Актори, які приєднались до серіалу "корона" у 5 сезоні
До пари Дебікі та Веста приєднаються:
- Імельда Стонтон візьме на себе роль королеви Єлизавети II, заміняючи Олівію Коулман,
- Джонатан Прайс в ролі принца Філіпа, що заміняє Тобайаса Мензіса,
- Леслі Менвілл в ролі принцеси Маргарет, яка замінить Гелену Бонем Картер,
- Клавдіа Гаррісон виконає роль доньки Єлизавети ІІ – принцеси Анни.
Що відомо про серіал "Корона"
- Прем'єра серіалу "Корона" відбулась на стримінговій платформі Netflix в 2016 році, події першого сезону розповідають про сходження на королівський трон Єлизавети II в 1952 році.
- Серіал "Корона" отримав номінацію за Найкращий драматичний серіал на 73-тю найпрестижнішу телевізійну премію США "Еммі".
- Команда авторів серіалу ніяк не могла обрати юного актора на роль принца Гаррі, який за сценарієм 5 сезону, повинен з’явиться у п’ятій серії.
- Принц Гаррі розповів, що йому подобається серіал "Корона". Він аргументував це тим, що художній твір є кращим, на його думку, аніж спотворені факти про королівську родину у пресі.