Фільмування нового сезону серіалу "Корона" від Netflix почали у липня 2021 року. Після офіційного старту в мережі почали з'являтись фотографії акторів, які виконають головні ролі королівської сім'ї. Найбільше шанувальники серіалу чекали на перевтілення Елізабет Дебікі в ролі принцеси Діани – редакцію Кіно 24 акторка приголомшила схожістю.

Не пропустіть Netflix показав перший кадр нового сезону "Корони" – актриса "Гаррі Поттера" в ролі Єлизавети ІІ

Королівська пара принцеси Діани та принца Чарльза у серіалі "Корона"

Раніше вже було відомо, що зірка фільму Крістофера Нолана "Тенет" та мюзиклу База Лурманна "Великий Ґетсбі" Елізабет Дебікі замінить Емму Коррін, яка грала Діану в 4 сезоні серіалу. Принца Чарльза у 5 сезоні виконає Домінік Вест, найбільш відомою роллю якого є Джиммі Макналті у телесеріалі в "Дроти" від HBO.

Актори виконають ролі своєї історичних персонажів у найбільш нелегкий період для королівської сім'ї. Враховуючи сюжетну тенденцію минулих сезонів серіалу, у 5-ому сезоні на нас чекає екранізація так званого "annus horribilis" (жахливий рік – Кіно 24) для королеви Єлизавети ІІ подій 1992-го року. Саме тоді троє з її чотирьох дітей розлучились зі своїми близькими, включаючи публічне розлучення Чарльза з Діаною.



Елізабет Дебікі в ролі принцеси Діани в серіалі "Корона" 5 сезон / Фото Netflix



Домінік Вест в ролі принца Чарльза в серіалі "Корона" 5 сезон / Фото Netflix

Актори, які приєднались до серіалу "корона" у 5 сезоні

До пари Дебікі та Веста приєднаються:

Імельда Стонтон візьме на себе роль королеви Єлизавети II, заміняючи Олівію Коулман,

Джонатан Прайс в ролі принца Філіпа, що заміняє Тобайаса Мензіса,

Леслі Менвілл в ролі принцеси Маргарет, яка замінить Гелену Бонем Картер,

Клавдіа Гаррісон виконає роль доньки Єлизавети ІІ – принцеси Анни.

Що відомо про серіал "Корона"