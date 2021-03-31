Актор Домінік Вест таки зіграє принца Чарльза у 5 та 6 сезонах "Корони". Попередній виконавець ролі підтвердив ці чутки в новому інтерв'ю.

Ще восени 2020 року у пресі з'явились чутки, що Домінік Вест може зіграти принца Чарльза у новому сезоні "Корони". Автори проєкту досі не коментують цих припущень, а от попередній виконавець цієї ролі Джош О'Коннор залюбки підтвердив усі чутки.

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У новому інтерв'ю для журналу GQ актор розповів, що участь у зйомках "Корони" була чудовою, проте він не проти передати цю роль своєму колезі Домініку Весту.

Я хотів стати актором, щоб грати різних людей. Перевтілення у цього персонажа принесло мені багато радості. Але так приємно піти і сказати: "Чудово. А тепер передайте роль Домініку Весту",

– прокоментував Джош О'Коннор.

"Корона" 5 сезон

Наразі у Великій Британії триває робота над 5 сезоном "Корони". Після шаленого успіху та резонансу останніх серій автори проєкту не припиняють дивувати фанатів стрічки. Наразі офіційно оголошено, що головні ролі у проєкті отримали:

Імельда Стонтон – королева Великобританії Єлизавета ІІ

– королева Великобританії Єлизавета ІІ Леслі Менвілл – принцеса Маргарет, сестра Єлизавети ІІ

– принцеса Маргарет, сестра Єлизавети ІІ Джонатан Прайс – принц Філіп, чоловік Єлизавети ІІ

– принц Філіп, чоловік Єлизавети ІІ Елізабет Дебікі – принцеса Діана

Зйомки проєкту ще не розпочались, а тому автори "Корони" тримають у секреті деталі 5 сезону. В останніх серіях Маргарет Тетчер покинула пост прем'єр-міністра Великої Британії.

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А от шлюб Чарльза і Діани дав тріщину: пара розуміла, що не може бути разом. Принцеса все більше проводить час над своїми проєктами та отримує шалену популярність не тільки в інших країнах, але й у Великій Британії. Спостерігаючи за здобутками Леді Ді, Камілла розуміє: їй ніколи не повторити успіх Діани. Вона говорить про це Чарльзу, що ще більше наштовхує принца на думку, що потрібно подати на розлучення. Цю непросту історію стосунків Чарльза і Діани продовжать у нових серіях.