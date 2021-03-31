Актер Доминик Уэст таки сыграет принца Чарльза в 5 и 6 сезонах "Короны". Предыдущий исполнитель роли подтвердил эти слухи в новом интервью.

Еще осенью 2020 года в прессе появились слухи, что Доминик Уэст может сыграть принца Чарльза в новом сезоне "Короны". Авторы проекту до сих пор не комментируют этих предположений, а вот предыдущий исполнитель этой роли Джош О'Коннор охотно подтвердил все слухи.

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В новом интервью для журнала GQ актер рассказал, что участие в съемках "Короны" была великолепной, однако он не против передать эту роль своему коллеге Доминику Уэ ста.

Я хотел стать актером, чтобы играть разных людей. Перевоплощение в этого персонажа принесло мне много радости. Но так приятно пойти и сказать: "Отлично. А теперь передайте роль Доминику Уэ сту",

– прокомментировал Джош О'Коннор.

"Корона" 5 сезон

Сейчас в Великобритании идет работа над 5 сезоном "Короны". После огромного успеха и резонанса последних серий авторы проекту не прекращают удивлять фанатов ленты. Сейчас официально объявлено, что главные роли в проектах получили:

Имельда Стонтон – королева Великобритании Елизавета II

Лесли Менвилл – принцесса Маргарет, сестра Елизаветы II

Джонатан Прайс – принц Филипп, супруг Елизаветы II

Элизабет Дебики – принцесса Диана

Съемки проекту еще не начались, а потому авторы "Короны" держат в секрете детали 5 сезона. В последних сериях Маргарет Тэтчер покинула пост премьер-министра Великобритании.

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