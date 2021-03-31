Кто сыграет принца Чарльза в 5 сезоне "Короны": актер сериала подтвердил слухи
Актер Доминик Уэст таки сыграет принца Чарльза в 5 и 6 сезонах "Короны". Предыдущий исполнитель роли подтвердил эти слухи в новом интервью.
Источник:GQ
Еще осенью 2020 года в прессе появились слухи, что Доминик Уэст может сыграть принца Чарльза в новом сезоне "Короны". Авторы проекту до сих пор не комментируют этих предположений, а вот предыдущий исполнитель этой роли Джош О'Коннор охотно подтвердил все слухи.
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В новом интервью для журнала GQ актер рассказал, что участие в съемках "Короны" была великолепной, однако он не против передать эту роль своему коллеге Доминику Уэста.
Я хотел стать актером, чтобы играть разных людей. Перевоплощение в этого персонажа принесло мне много радости. Но так приятно пойти и сказать: "Отлично. А теперь передайте роль Доминику Уэсту",
– прокомментировал Джош О'Коннор.
"Корона" 5 сезон
Сейчас в Великобритании идет работа над 5 сезоном "Короны". После огромного успеха и резонанса последних серий авторы проекту не прекращают удивлять фанатов ленты. Сейчас официально объявлено, что главные роли в проектах получили:
- Имельда Стонтон – королева Великобритании Елизавета II
- Лесли Менвилл – принцесса Маргарет, сестра Елизаветы II
- Джонатан Прайс – принц Филипп, супруг Елизаветы II
- Элизабет Дебики – принцесса Диана
Съемки проекту еще не начались, а потому авторы "Короны" держат в секрете детали 5 сезона. В последних сериях Маргарет Тэтчер покинула пост премьер-министра Великобритании.
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А вот брак Чарльза и Дианы дал трещину: пара понимала, что не может быть вместе. Принцесса все больше проводит время над своими проектами и получает бешеную популярность не только в других странах, но и в Великобритании. Наблюдая за достижениями Леди Ди, Камилла понимает: ей никогда не повторить успех Дианы. Она говорит об этом Чарльзу, что еще больше наталкивает принца на мысль, что нужно подать на развод. Эту непростую историю отношений Чарльза и Дианы продолжат в новых сериях.
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