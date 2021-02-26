Популярний серіал "Корона" викликав жваве обговорення після прем'єри 4 сезону. Королівська сім'я не коментувала скандальних серій та заяв хейтерів, а от принц Гаррі, який оселився в США, таки вирішив порушити мовчання.

Внук Єлизавети ІІ дав перше інтерв'ю після того, як відмовився від королівських обов'язків. І обрав він шоу близького друга – ведучого Джеймса Кордена. В інтерв'ю принц Гаррі порушив чимало тем, які цікавили суспільство. Зокрема, він розповів, як зростає його з Меган Маркл син, чи отримує він подарунки від королівських родичів та чи підтримує Гаррі спілкування з ними.

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Принц Гаррі про серіал "Корона"

Особливу увагу світової преси привернуло і питання про серіал "Корона", який викликав чималий резонанс у мережі. Принц Гаррі наголосив, що проєкт Netflix є вигадкою, яка базується на реальних подіях.

"Серіал – це ж не новини, а вигадка. Але якоюсь мірою він заснований на правді. Звісно, багато епізодів передали не зовсім точно, але це дає приблизне уявлення про те, який стиль життя ми ведемо. Який відчуваємо тиск, що ставить обов'язок і служіння вище сім'ї та всього решта", – пояснив принц Гаррі.

Окрім цього, знаменитий британець зізнався, що дивився серіал "Корона". Проєкт Netflix не викликає в нього обурення, адже це всього лише художнє змалювання того, що могло б відбуватись у палаці. Більше занепокоєння у Гаррі викликають новини про королівську родину, адже преса часто подає неправдиву інформацію як факти.

Мені набагато приємніше дивитися "Корону", ніж читати ті ж історії в пресі, написані про мою родину, дружину або про мене. Тому що в цьому і різниця між художньою літературою, яку можна сприймати за правду чи ні. А новини претендують на істину, вони піднесені як факт. Ось з цим я не згоден,

– додав він.

Інтерв'ю принца Гаррі: дивіться відео

Який актор зіграв би принца Гаррі в "Короні"

Не оминув принц Гаррі і невеличкої провокації. На питання Джеймса Кордена, який актор міг би зіграти його у серіалі "Корона", він відповів Деміен Льюїс. Та цього не станеться, адже проєкт буде мати часові обмеження та покаже тільки дитинство принца Вільяма і Гаррі в палаці.



Деміен Льюїс міг би зіграти принца Гаррі / Фото ET Canada

Серіал "Корона 4": коротко про скандал

Прем'єра 4 сезону "Корони" відбулась у листопаді 2021 року. У стрічці показали, як змінилось життя Чарльза і Діани після весілля. Не оминули автори проєкту стосунків принца з Каміллою, що викликало чимале обурення у публіки, адже жінку змалювали розлучницею, яка втручалась у королівський шлюб.

Після виходу серіалу інстаграм-сторінку подружжя засипали критикою. Хейтери не стримували агресії в коментарях до дописів, де висвітлювали роботу герцогині Камілли.

Британський міністр Олівер Дауд навіть писав офіційне звернення до представників Netflix, аби в стрічці внесли пояснення. Політик вимагав вказівки, що це художній, а не документальний серіал, в якому є місце вигадкам. Однак стрімінговий сервіс відмовився це робити, запевняючи, що користувачі платформи і так знають це.