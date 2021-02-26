Популярный сериал "Корона" вызвал оживленное обсуждение после премьеры 4 сезона. Королевская семья не комментировала скандальных серий и заявлений хейтеров, а вот принц Гарри, который поселился в США, таки решил нарушить молчание.

Внук Елизаветы II дал первое интервью после того, как отказался от королевских обязанностей. И выбрал он шоу близкого друга – ведущего Джеймса Корден. В интервью принц Гарри поднял немало тем, которые интересовали общество. В частности, он рассказал, как растет его с Меган Маркл сын, получает ли он подарки от королевских родственников и поддерживает ли Гарри общения с ними.

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Принц Гарри о сериале "Корона"

Особое внимание мировой прессы привлекли и вопросы о сериале "Корона", который вызвал большой резонанс в сети. Принц Гарри отметил, что проект Netflix является выдумкой, основанной на реальных событиях.

"Сериал – это не новости, а вымысел. Но в какой-то степени он основан на правде. Конечно, многие эпизоды передали не совсем точно, но это дает приблизительное представление о том, какой образ жизни мы ведем. Какое чувствуем давление, что ставит обязанность и служение выше семьи и всего остального", – обьяснил принц Гарри.

Кроме этого, знаменитый британец признался, что смотрел сериал "Корона". Проект Netflix не вызывает у него возмущение, ведь это всего лишь художественное изображения того, что могло бы происходить во дворце. Большее беспокойство Гарри вызывают новости о королевской семье, ведь пресса часто подает ложную информацию и факты.

Мне гораздо приятнее смотреть "Корону", чем читать те же истории в прессе пользователя о моей семье, жену или обо мне. Потому что в этом и разница между художественной литературой, которую можно воспринимать правду или нет. А новости претендуют на истину, они возвышенные как факт. Вот с этим я не согласен,

– добавил он.

Интервью принца Гарри: смотрите видео

Какой актер сыграл бы принца Гарри в "Короне"

Не обошел принц Гарри и небольшой провокации. На вопрос Джеймса Кордена, который актер мог бы сыграть его в сериале "Корона", он ответил Дэмиен Льюис. Но этого не произойдет, ведь проект будет иметь временные ограничения и покажет детство принца Уильяма и Гарри во дворце.



Дэмиен Льюис мог бы сыграть принца Гарри / Фото ET Canada

Сериал "Корона 4": коротко о скандале

Премьера 4 сезона "Короны" состоялась в ноябре 2021 года. В фильме показали, как изменилась жизнь Чарльза и Дианы после свадьбы. Не обошли авторы проекту отношений принца с Камиллой, что вызвало немалое возмущение у публики, ведь женщину описали разлучницей, которая вмешивалась в королевский брак.

После выхода сериала инстаграм-страницу супругов засыпали критикой. Хейтеры не сдерживали агрессии в комментариях к сообщений, где освещали работу герцогини Камиллы.