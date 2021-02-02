Многие киноманы думают, что за кулисами драматических проектов все остаются такими же серьезными, как в кадре. Однако это мнение активно опровергает актриса Джиллиан Андерсон, которая поделилась серией курьезных фото, они точно заставят улыбнуться.

Источник: инстаграм​ Джиллиан Андерсон

Хотя премьера 4 сезона "Короны" состоялась еще 15 ноября 2020 года, до сих пор звезды сериала мастерски подогревают интерес к этому проекту. Так, актриса Джиллиан Андерсон, сыгравшая Маргарет Тэтчер, поделилась в сети курьезными снимками закулисья.

Сделала она это специально ко дню рождения коллеги Оливии Колман. Именно с ней Андерсон и красовалась на фото со смешными гримасами.

С днем рождения, королева,

– написала Джиллиан Андерсон.

Такое обращение к Оливии Колман не вызвало удивления, ведь в 3 и 4 сезонах "Короны" непревзойденная Оливия Колман сыграла Елизавету II.



Оливия Колман и Джиллиан Андерсон на съемках "Короны" / Фото Instagram / @gilliana

Актрисы сериала "Корона" рассмешили сеть / Фото Instagram / @gilliana



Оливия Колман за кулисами "Короны 4" / Фото Instagram / @gilliana

Любит пошутить в сети и сама Оливия Колман. Так, актриса опубликовала ролик, на котором со своими коллегами из "Короны" пыталась синхронно станцевать под трек.

"Корона" 4 сезон: сюжет и трейлер

Сериал "Корона" стал одной из самых громких премьер 2020 года. И это не только потому, что новые серии ленты ожидали миллионы киноманов, но и из-за скандалов вокруг сюжета проекта.

В центре событий оказались представители британской монархии. В 4 сезоне авторы "Короны" показали, как принцесса Диана вышла замуж за Чарльза и быстро стала народной любимицей. В то же время в самом дворце все было не так идеально, как это представляли ее сторонники. Однако не только Леди Ди не могла похвастаться счастливыми буднями: общение Елизаветы II и Маргарет Тэтчер все обострялось и достигало пика конфликта.

После выхода эпизодов на стриминговой платформе Netflix в Сети разгорелся немалый скандал, ведь зрители не могли сдержать своего гнева относительно нынешней жены Чарльза – Камиллы Паркер Боулз. В сериале показали, как она вмешивалась в брак и фактически стала причиной несчастливых отношений Дианы. Из-за этого британские политики даже обращались к авторам ленты с просьбой внести коррективы и указания, что сюжет "Короны" – вымысел, а не исторические факты. Однако в компании отказали в такой просьбе, отметив, что все киноманы понимают, что проект является не документальным, а художественным, поэтому никакие ремарки здесь излишни.

"Корона" 4 сезон: смотрите трейлер