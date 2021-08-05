В попередніх двох сезонах серіалу "Корона" роль дорослої принцеси Анни грала акторка Ерін Догерті. Як повідомили в ексклюзивних матеріалах британського DailyMail, акторів побачили на знімальному майданчику. Схоже, що знімали сцени, в яких принцеса Анна відвідувала конюшні Ковсі (Шотландія) в 2002 році, адже вона була президентом Асоціації верхової їзди для інвалідів.
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Клавдія Гаррісон у ролі принцеси Анни
Акторку помітили в образі доньки Єлизавети ІІ на знімальному майданчику біля маяка Ковсі в Шотландії, де вона знімалася разом з Імельдою Стонтон, яка виконає в серіалі роль самої королеви Великобританії. Крім Імельди, схоже, що Клавдія знімалася разом з Тео Фрейзером Стілом, який, як вважають, грає другого чоловіка Анни – Тімоті Лоуренса.
Щодо відповідності реальним подіям сюжету серіалу Netflix – то вважається, що королева не була присутня під час візиту, а це означає, що, можливо, продюсери додали її участь для драматичного ефекту під час сцен.
Принцеса Анна (зліва) та Клавдія Гаррісон в ролі принцеси Анни (справа) / Фото Колаж 24 канал
Фільмографія Клавдії Гаррісон
- Серіал "Люди з інформаційних технологій" / The IT Crowd (2006-2013)
- Архангел / Archangel (2005)
- Устричний фермер / Oyster Farmer (2004)
- Серіал "Маленька Британія" / Little Britain (2003-2006)
- Серіал "Закон Мерфі" / Murphy`s Law (2001, 2003-2008)
- Смерть в Голлівуді / The Cat`s Meow (2001)
- Серіал "Убивства в Мідсомері" / Midsomer Murders (1997-2018)
Що покажуть у п'ятому сезоні "Корони"
В новому сезоні серіалу "Корона" нам покажуть "похмуре десятиліття" для королівської сім'ї – з початку 90-х років до 2000-го року. Адже саме протягом цих десяти років стались розлучення принца Чарльза та принцеси Анни. А також відомо, що в 1992 році пожежа захопила Віндзорський замок – одну з головних резиденцій королеви Великобританії.
В п'ятому сезоні "Корони" гратимуть такі актори:
- Імельда Стонтон – Єлизавета ІІ,
- Джонатан Прайс – принц Філіп,
- Леслі Менвілл – принцеса Маргарет,
- Домінік Вест – принц Чарльза,
- Елізабет Дебікі – принцеса Діана.