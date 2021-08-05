В предыдущих двух сезонах сериала "Корона" роль взрослой принцессы Анны играла актриса Эрин Догерти. Как сообщили в эксклюзивных материалах британского DailyMail, актеров увидели на съемочной площадке. Похоже, что снимали сцены, в которых принцесса Анна посещала конюшни Ковси (Шотландия) в 2002 году, ведь она была президентом Ассоциации верховой езды для инвалидов.

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Клавдия Гаррисон в роли принцессы Анны

Актрису заметили в образе дочери Елизаветы II на съемочной площадке возле маяка Ковси в Шотландии, где она снималась вместе с Имельдой Стонтон, которая исполнит в сериале роль самой королевы Великобритании. Кроме Имельды, похоже, что Клавдия снималась вместе с Тео Фрейзером Стилом, который, как полагают, играет второго мужа Анны – Тимоти Лоуренса.

Что касается соответствия реальным событиям сюжета сериала Netflix – то считается, что королева не присутствовала во время визита, а это значит, что, возможно, продюсеры добавили ее участие для драматического эффекта во время сцен.

По данным источника, бывшим владельцем конюшни Ковси был Эрнест Грэм, именно тот владелец, который был почтен принять такую престижную гостью как дочь Елизаветы II. Однако позже Грэм был заключен в тюрьму на шесть лет после того, как был признан виновным в сексуальном насилии над девочкой-подростком в 2004 году, однако позже его приговор был уменьшен в связи с апелляцией, поскольку было установлено, что жертве было 13 лет, а не 12.



Принцесса Анна (слева) и Клавдия Гаррисон в роли принцессы Анны (справа) / Фото-коллаж 24 канал

Фильмография Клавдии Гаррисон

Сериал "Люди из информационных технологий" / The IT Crowd (2006-2013)

Архангел / Archangel (2005)

Устричный фермер / Oyster Farmer (2004)

Сериал "Маленькая Британия" / Little Britain (2003-2006)

Сериал" Закон Мерфи " / Murphy'S Law (2001, 2003-2008)

Смерть в Голливуде / The Cat'S Meow (2001)

Сериал "Убийства в Мидсомере" / Midsomer Murders (1997-2018)

Что покажут в пятом сезоне "Короны"

В новом сезоне сериала "Корона" нам покажут "мрачное десятилетие" для королевской семьи – с начала 90-х годов до 2000-го года. Ведь именно в течение этих десяти лет произошел развод принца Чарльза и принцессы Анны. А также известно, что в 1992 году пожар захватил Виндзорский замок – одну из главных резиденций королевы Великобритании.

В пятом сезоне "Короны" будут играть такие актеры: