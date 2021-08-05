В предыдущих двух сезонах сериала "Корона" роль взрослой принцессы Анны играла актриса Эрин Догерти. Как сообщили в эксклюзивных материалах британского DailyMail, актеров увидели на съемочной площадке. Похоже, что снимали сцены, в которых принцесса Анна посещала конюшни Ковси (Шотландия) в 2002 году, ведь она была президентом Ассоциации верховой езды для инвалидов.
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Клавдия Гаррисон в роли принцессы Анны
Актрису заметили в образе дочери Елизаветы II на съемочной площадке возле маяка Ковси в Шотландии, где она снималась вместе с Имельдой Стонтон, которая исполнит в сериале роль самой королевы Великобритании. Кроме Имельды, похоже, что Клавдия снималась вместе с Тео Фрейзером Стилом, который, как полагают, играет второго мужа Анны – Тимоти Лоуренса.
Что касается соответствия реальным событиям сюжета сериала Netflix – то считается, что королева не присутствовала во время визита, а это значит, что, возможно, продюсеры добавили ее участие для драматического эффекта во время сцен.
Принцесса Анна (слева) и Клавдия Гаррисон в роли принцессы Анны (справа) / Фото-коллаж 24 канал
Фильмография Клавдии Гаррисон
- Сериал "Люди из информационных технологий" / The IT Crowd (2006-2013)
- Архангел / Archangel (2005)
- Устричный фермер / Oyster Farmer (2004)
- Сериал "Маленькая Британия" / Little Britain (2003-2006)
- Сериал" Закон Мерфи " / Murphy'S Law (2001, 2003-2008)
- Смерть в Голливуде / The Cat'S Meow (2001)
- Сериал "Убийства в Мидсомере" / Midsomer Murders (1997-2018)
Что покажут в пятом сезоне "Короны"
В новом сезоне сериала "Корона" нам покажут "мрачное десятилетие" для королевской семьи – с начала 90-х годов до 2000-го года. Ведь именно в течение этих десяти лет произошел развод принца Чарльза и принцессы Анны. А также известно, что в 1992 году пожар захватил Виндзорский замок – одну из главных резиденций королевы Великобритании.
В пятом сезоне "Короны" будут играть такие актеры:
- Имельда Стонтон – Елизавета II,
- Джонатан Прайс – принц Филипп,
- Лесли Мэнвилл – принцесса Маргарет,
- Доминик Вест – принц Чарльза,
- Элизабет Дебики – принцесса Диана.