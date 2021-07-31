Кожні два сезони у серіалі "Корона" змінюється весь акторський склад, що буквально символізує зміну часу. Тож у п'ятому сезоні на нас чекають, як мінімум дві зміни. Акторка Елізабет Дебікі ("Тенет") виконає роль принцеси Діани, а тепер нарешті відомо, що Імельда Стонтон гратиме Єлизавету ІІ. Точної дати прем'єри новинки поки що немає.

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Що відомо про новий сезон "Корони"

Серіал "Корона" мала закінчитися на п'ятому сезоні, однак пізніше автор проєкту Пітер Морган вирішив повернутись до початкового плану – серіал матиме повних шість сезонів.

В п'ятому сезоні "Корони" принца Філіпа зіграє актор Джонатан Прайс, а принцесу Маргарет — Леслі Менвілл, принца Чарльза зіграє – Домінік Вест.

В майбутньому сезоні історії на нас чекає сюжет, який охоплює сім років життя королівської родини. За сценарієм з’являться також обидва принци Вільям та Гаррі. Також обіцяють показати непросту історію стосунків Чарльза та Діани.

Нагадаємо, що 13 липня 2021 року стало відомо, що серіал та деяких акторок серіалу номіновано на найпрестижнішу телевізійну премію Еммі-2021. "Корона" зайняла номінацію в категорії "Найкращий драматичний серіал". Емма Коррін та Олівія Колман номіновані в категорії "Найкраща актриса в драматичному серіалі".