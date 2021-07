На 73-ю премію Еммі претендують телешоу, що вийшли у прайм-тайм у період із 1 червня 2020 по 31 травня 2021 року. Нагородження переможців премії відбудеться 19 вересня о 15:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на каналі CBS та стримінговому сервісі Paramaunt +. Скоріше за все, вручення буде також доступне до перегляду українським шанувальникам телешоу. До теми Ні моралі, ні совісті, – глава журі Каннського фестивалю назвав Путіна й Трампа гангстерами

Хто переміг у кількості номінацій на Еммі

Живу віртуальну церемонію вели дует батька і доньки Рон Сефас Джонс (This Is Us) з Лос-Анджелеса і Жасмин Сефас Джонс (Сліпа зона) з Нью-Йорка, а також голова та генеральний директор Television Academy Френк Шерм.

"Корона" і "Мандалорець" розділили перше місце в номінаціях зайнявши місця у 24-ох категоріях, за ними слідують WandaVision (23), "Розповідь служниці" (21), Saturday Night Live (21), "Тед Лассо" (20), "Країна Лавкрафта" (18), "Ферзевий гамбіт" (18) і "Мейр з Істтауна" (16).

HBO / HBO Max лідирує в номінаціях серед стримінгових платформ, набравши 130 варіантів у номінаціях. Netflix займає друге місце в номінаціях з 129, а замикають четвірку лідерів Disney + з 71 і NBC з 46.

Телебачення стало рятівним колом для багатьох людей по всьому світу в цьому році, даючи постійне джерело розваг, інформації та натхнення для деяких з наших найважчих днів. Ми дуже раді підкреслити різноманітність серіалів на телебаченні сьогодні, відзначаючи талановитих артистів, шоу, продюсерів, режисерів та майстрів нашої індустрії,

– повідомив генеральний директор Френк Шерм.

Список основних номінантів на 73-ю телепремію "Еммі"

Найкращий драматичний серіал:

"Бріджертони",

"Країна Лавкрафта",

"Хлопаки",

"Поза",

"Корона",

"Мандалоріанец",

"Це ми",

"Розповідь служниці".

Найкращий комедійний серіал

Black-Ish,

"Кобра Кай",

"Емілі в Парижі",.

Hacks,

"Бортпровідниця",

"Метод Комінскі",

"PEN15",

"Тед Лассо".