На 73-ю премію Еммі претендують телешоу, що вийшли у прайм-тайм у період із 1 червня 2020 по 31 травня 2021 року. Нагородження переможців премії відбудеться 19 вересня о 15:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на каналі CBS та стримінговому сервісі Paramaunt +. Скоріше за все, вручення буде також доступне до перегляду українським шанувальникам телешоу.
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Хто переміг у кількості номінацій на Еммі
Живу віртуальну церемонію вели дует батька і доньки Рон Сефас Джонс (This Is Us) з Лос-Анджелеса і Жасмин Сефас Джонс (Сліпа зона) з Нью-Йорка, а також голова та генеральний директор Television Academy Френк Шерм.
"Корона" і "Мандалорець" розділили перше місце в номінаціях зайнявши місця у 24-ох категоріях, за ними слідують WandaVision (23), "Розповідь служниці" (21), Saturday Night Live (21), "Тед Лассо" (20), "Країна Лавкрафта" (18), "Ферзевий гамбіт" (18) і "Мейр з Істтауна" (16).
HBO / HBO Max лідирує в номінаціях серед стримінгових платформ, набравши 130 варіантів у номінаціях. Netflix займає друге місце в номінаціях з 129, а замикають четвірку лідерів Disney + з 71 і NBC з 46.
Телебачення стало рятівним колом для багатьох людей по всьому світу в цьому році, даючи постійне джерело розваг, інформації та натхнення для деяких з наших найважчих днів. Ми дуже раді підкреслити різноманітність серіалів на телебаченні сьогодні, відзначаючи талановитих артистів, шоу, продюсерів, режисерів та майстрів нашої індустрії,
– повідомив генеральний директор Френк Шерм.
Список основних номінантів на 73-ю телепремію "Еммі"
Найкращий драматичний серіал:
- "Бріджертони",
- "Країна Лавкрафта",
- "Хлопаки",
- "Поза",
- "Корона",
- "Мандалоріанец",
- "Це ми",
- "Розповідь служниці".
Найкращий комедійний серіал
- Black-Ish,
- "Кобра Кай",
- "Емілі в Парижі",.
- Hacks,
- "Бортпровідниця",
- "Метод Комінскі",
- "PEN15",
- "Тед Лассо".
Найкраща актриса в комедійному серіалі
- Ейді Браянт,
- Кейлі Куоко,
- Еллісон Джені,
- Трейсі Елліс Росс,
- Джин Смарт.
Номіновані актриси / Скриншот прямої трансляції
Кейлі Куоко вперше була номінована на премію Еммі за кращу жіночу роль у комедійному серіалі, а попередня власниця Еммі Джин Смарт і попередня номінантка на Еммі Ейді Брайант були номіновані вперше в цій категорії. Вони приєднуються до попередньої номінантки на Еммі Трейсі Елліс Росс і власниці Еммі Еллісон Дженні.
Найкращий актор в комедійному серіалі
- Ентоні Андерсон,
- Вільям Мейсі,
- Майкл Дуглас
- Джейсон Судейкіс,
- Кенан Томпсон.
Номіновані актори / Скриншот прямої трансляції
Джейсон Судейкіс вперше був номінований на премію Еммі як кращий актор комедійного серіалу, в той час як попередній володар премії Еммі Кенан Томпсон був вперше номінований в цій категорії. Вони приєднуються до шестикратного номінанта в категорії Ентоні Андерсона, поряд з попередніми володарями премії Еммі Майклом Дугласом і Вільямом Мейсі.
Найкраща актриса в мінісеріалі або фільмі
- Мікаела Коел,
- Синтія Еріво,
- Елізабет Олсен,
- Аня Тейлор-ДЖой
- Кейт ВІнслет.
Номіновані актриси / Скриншот прямої трансляції
Найкращий актор у мінісеріалі або фільмі
- Пол Беттані,
- Г'ю Грант,
- Юен Мак-Грегор,
- Лін-Мануель Міранда,
- Леслі Одом-молодший.
Номіновані актори / Скриншот прямої трансляції
Найкращий мінісеріал
- "Я можу знищити тебе",
- "Мейр з Істтауна"
- "Ферзевий гамбіт"
- The Underground Railroad
- "ВандаВіжен"
Найкраща актриса у драматичному серіалі
- Узо Адуба,
- Олівія Колман,
- Емма Коррін,
- Елізабет Мосс,
- Mj Rodriguez,
- Джерні Смоллет.
Номіновані актриси / Скриншот прямої трансляції
Найкращий актор у драматичному серіалі
- Стерлінг Браун,
- Джонатан Майорс,
- Реге-Жан Пейдж,
- Біллі Портер,
- Метью Ріс.
Номіновані актори / Скриншот прямої трансляції