На 73-ю премію Еммі претендують телешоу, що вийшли у прайм-тайм у період із 1 червня 2020 по 31 травня 2021 року. Нагородження переможців премії відбудеться 19 вересня о 15:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на каналі CBS та стримінговому сервісі Paramaunt +. Скоріше за все, вручення буде також доступне до перегляду українським шанувальникам телешоу.

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Хто переміг у кількості номінацій на Еммі

Живу віртуальну церемонію вели дует батька і доньки Рон Сефас Джонс (This Is Us) з Лос-Анджелеса і Жасмин Сефас Джонс (Сліпа зона) з Нью-Йорка, а також голова та генеральний директор Television Academy Френк Шерм.

"Корона" і "Мандалорець" розділили перше місце в номінаціях зайнявши місця у 24-ох категоріях, за ними слідують WandaVision (23), "Розповідь служниці" (21), Saturday Night Live (21), "Тед Лассо" (20), "Країна Лавкрафта" (18), "Ферзевий гамбіт" (18) і "Мейр з Істтауна" (16).

HBO / HBO Max лідирує в номінаціях серед стримінгових платформ, набравши 130 варіантів у номінаціях. Netflix займає друге місце в номінаціях з 129, а замикають четвірку лідерів Disney + з 71 і NBC з 46.

Телебачення стало рятівним колом для багатьох людей по всьому світу в цьому році, даючи постійне джерело розваг, інформації та натхнення для деяких з наших найважчих днів. Ми дуже раді підкреслити різноманітність серіалів на телебаченні сьогодні, відзначаючи талановитих артистів, шоу, продюсерів, режисерів та майстрів нашої індустрії,
– повідомив генеральний директор Френк Шерм.

Список основних номінантів на 73-ю телепремію "Еммі"

Найкращий драматичний серіал:

  • "Бріджертони",
  • "Країна Лавкрафта",
  • "Хлопаки",
  • "Поза",
  • "Корона",
  • "Мандалоріанец",
  • "Це ми",
  • "Розповідь служниці".

Найкращий комедійний серіал

  • Black-Ish,
  • "Кобра Кай",
  • "Емілі в Парижі",.
  • Hacks,
  • "Бортпровідниця",
  • "Метод Комінскі",
  • "PEN15",
  • "Тед Лассо".

Найкраща актриса в комедійному серіалі

  • Ейді Браянт,
  • Кейлі Куоко,
  • Еллісон Джені,
  • Трейсі Елліс Росс,
  • Джин Смарт.


Номіновані актриси / Скриншот прямої трансляції

Кейлі Куоко вперше була номінована на премію Еммі за кращу жіночу роль у комедійному серіалі, а попередня власниця Еммі Джин Смарт і попередня номінантка на Еммі Ейді Брайант були номіновані вперше в цій категорії. Вони приєднуються до попередньої номінантки на Еммі Трейсі Елліс Росс і власниці Еммі Еллісон Дженні.

Найкращий актор в комедійному серіалі

  • Ентоні Андерсон,
  • Вільям Мейсі,
  • Майкл Дуглас
  • Джейсон Судейкіс,
  • Кенан Томпсон.


Номіновані актори / Скриншот прямої трансляції

Джейсон Судейкіс вперше був номінований на премію Еммі як кращий актор комедійного серіалу, в той час як попередній володар премії Еммі Кенан Томпсон був вперше номінований в цій категорії. Вони приєднуються до шестикратного номінанта в категорії Ентоні Андерсона, поряд з попередніми володарями премії Еммі Майклом Дугласом і Вільямом Мейсі.

Найкраща актриса в мінісеріалі або фільмі

  • Мікаела Коел,
  • Синтія Еріво,
  • Елізабет Олсен,
  • Аня Тейлор-ДЖой
  • Кейт ВІнслет.


Номіновані актриси / Скриншот прямої трансляції

Найкращий актор у мінісеріалі або фільмі

  • Пол Беттані,
  • Г'ю Грант,
  • Юен Мак-Грегор,
  • Лін-Мануель Міранда,
  • Леслі Одом-молодший.


Номіновані актори / Скриншот прямої трансляції

Найкращий мінісеріал

  • "Я можу знищити тебе",
  • "Мейр з Істтауна"
  • "Ферзевий гамбіт"
  • The Underground Railroad
  • "ВандаВіжен"

Найкраща актриса у драматичному серіалі

  • Узо Адуба,
  • Олівія Колман,
  • Емма Коррін,
  • Елізабет Мосс,
  • Mj Rodriguez,
  • Джерні Смоллет.


Номіновані актриси / Скриншот прямої трансляції

Найкращий актор у драматичному серіалі

  • Стерлінг Браун,
  • Джонатан Майорс,
  • Реге-Жан Пейдж,
  • Біллі Портер,
  • Метью Ріс.


Номіновані актори / Скриншот прямої трансляції