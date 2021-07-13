На 73-ю премию "Эмми" претендуют телепрограммы, вышедшие в прайм-тайм в период с 1 июня 2020 по 31 мая 2021 года. Награждение победителей премии состоится 19 сентября в 15:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на канале CBS и стриминговом сервисе Paramaunt +. Скорее всего, вручение будет также доступно к просмотру украинским поклонникам телешоу.
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Кто победил в количестве номинаций на Эмми
Живу виртуальную церемонию вели дуэт отца и дочери Рон Сефас Джонс (This Is Us) из Лос-Анджелеса и Жасмин Сефас Джонс ("Слепая зона") из Нью-Йорка, а также председатель и генеральный директор Television Academy Фрэнк Шерм.
"Корона" и "Мандалорець" разделили первое место в номинациях заняв места в 24-х категориях, за ними следуют WandaVision (23), "Рассказ служанки" (21), Saturday Night Live (21), "Тед Лассо" (20) , "Страна Лавкрафта" (18), "ферзевом гамбит" (18) и "Мейр с Исттауна" (16).
HBO / HBO Max лидирует в номинациях среди стримингових платформ, набрав 130 вариантов в номинациях. Netflix занимает второе место в номинациях из 129, а замыкают четверку лидеров Disney + с 71 и NBC с 46.
Телевидение стало спасательным кругом для многих людей по всему миру в этом году, давая постоянный источник развлечений, информации и вдохновения для некоторых из наших самых тяжелых дней. Мы очень рады подчеркнуть разнообразие сериалов на телевидении сегодня, отмечая талантливых артистов, шоу, продюсеров, режиссеров и мастеров нашей индустрии,
– сообщил генеральный директор Фрэнк Шерм.
Список основных номинантов на 73-ю телепремию "Эмми"
Лучший драматический сериал
- "Бриджертоны",
- "Страна Лавкрафта",
- "Парни",
- "Вне",
- "Корона",
- "Мандалорианец",
- "Это мы",
- "Рассказ служанки ".
Лучший комедийный сериал
- Black-Ish,
- "Кобра Кай",
- "Эмили в Париже" ,.
- Hacks,
- "Бортпроводница",
- "Метод Комински",
- "PEN15",
- "Тед Лассо".
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Эйди Брайант,
- Кейли Куоко,
- Эллисон Дженни,
- Трейси Эллис Росс,
- Джин Смарт.
Номинированые актрисы / Скриншот прямой трансляции
Кейли Куоко впервые была номинирована на премию Эмми за лучшую женскую роль в комедийном сериале, а предыдущая владелица Эмми Джин Смарт и предыдущая номинантка на Эмми Эйди Брайант были номинированы впервые в этой категории. Они присоединяются к предыдущей номинантки на Эмми Трейси Эллис Росс и владелицы Эмми Эллисон Дженни.
Лучший актер в комедийном сериале
- Энтони Андерсон,
- Уильям Мэйси,
- Майкл Дуглас
- Джейсон Судейкис,
- Кенан Томпсон.
Номинированые актеры / Скриншот прямой трансляции
Джейсон Судейкис впервые был номинирован на премию Эмми как лучший актер комедийного сериала, в то время как предыдущий обладатель премии Эмми Кенан Томпсон был впервые номинирован в этой категории. Они присоединяются к шестикратного номинанта в категории Энтони Андерсона, рядом с предыдущими обладателями премии Эмми Майклом Дугласом и Уильямом Мэйси.
Лучшая актриса в минисериале или фильме
- Микаэла Коел,
- Синтия Эрива,
- Элизабет Олсен,
- Аня Тейлор-Джой
- Кейт Уинслет.
Номинированые актрисы / Скриншот прямой трансляции
Лучший актер в минисериале или фильме
- Пол Беттани,
- Хью Грант,
- Юэн Макгрегор,
- Лин-Мануэль Миранда,
- Лесли Одом-младший.
Номинированые актеры / Скриншот прямой трансляции
Лучший минисериал
- "Я могу уничтожить тебя",
- "Мейр с Исттауна"
- "Ферзевом гамбит"
- The Underground Railroad
- "ВандаВижен"
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Узо Адуба,
- Оливия Колман,
- Эмма Коррин,
- Элизабет Мосс,
- Mj Rodriguez,
- Джерни Смоллетт.
Номинированые актрисы / Скриншот прямой трансляции
Лучший актер в драматическом сериале
- Стерлинг Браун,
- Джонатан Майорс,
- Реге-Жан Пейдж,
- Билли Портер,
- Мэтью Рис.
Номинированые актеры / Скриншот прямой трансляции