Кар'єра акторки почалася з фільму 1986 року "Кімната з видом", в якому вона зіграла Люсі Ханічерч, але перша дійсно відома роль відбулась вже у 1999 році з премєрою "Бійцівсього клубу". Потім вона перевтілилась в ще одну незабутню роль Беллатриси Лестрейндж у франшизі про Гаррі Поттера. Похмурий стиль гри та атмофера фільму дуже притаманна багатьом ролям Гелен Бонам Картер, адже вона знялась у більшості готичних фільмів свого колишнього чоловіка, режисера Тіма Бертона.

Цікаво Міністр культури Великої Британії вимагає внести уточнення у серіал "Корона" від Netflix

У 2019 році актриса зіграла принцесу Маргарет в серіалі Netflix "Корона", який приніс їй восьму номінацію на "Золотий глобус" за кращу жіночу роль другого плану в серіалі. Варто відзначити, що актриса знаходиться в реальних родинних зв'язках із королівською родиною: Бонем Картер сказала Town & Country, що принцеса Маргарет насправді відвідувала вечірки в будинку дядька актриси, покійного політика Марка Бонема Картера.

10 найяскравіших фільмів з Геленою Бонам Картер

1. Корона

Рік: 2019

Оригінальна назва: The Crown

Бонем Картер виконала роль принцеси Маргарет в 3-ому та 4-ому сезонах популярного шоу на Netflix. В інтерв'ю Entertainment Weekly вона розповіла про те, що насправді зустрічалася з покійною королівською сім'єю.

Одного дня вона зустріла мене в Віндзорському замку і сказала: ти стаєш краще, чи не так?

– розповіла актриса, пояснивши, що принцеса мала на увазі акторську гру Гелен.

2. Промова короля

Рік: 2010

Оригінальна назва: The King’s Speech

За роль королеви Єлизавети у цьому фільмі Бонем Картер була номінована на премію Оскар за кращу жіночу роль другого плану і отримала премію BAFTA за кращу жіночу роль другого плану.

3. Гаррі Поттер та Орден фенікса

Рік: 2009

Оригінальна назва: Harry Potter and the Order of the Phoenix

Глядачі вперше познайомилися з Беллатрисою Лестрейндж у фільмі "Гаррі Поттер та Орден Фенікса" 2009 року. Вона завзятий послідовник лорда Волан-де-Морта та відома вбивця. Бонем Картер яскраво зіграла унікального персонажа в трьох останніх фільмах про Гаррі Поттера.

До теми Не одними "Гострими картузами": 5 найцікавіших робіт Кілліана Мерфі

4. Бійцівський клуб

Рік: 1999

Оригінальна назва: Fight Club

Бонем Картер перевтілилась у незрівннну Марлу Сінгер поруч з героями Бреда Пітта та Едварда Нортона. Це незвичне тріо перетворило стрічку про розвоєння особистості головного персонажа у класику кінематографа. Фільм є екарнізацєю однойменного роману Чака Поланіка.

5. Свіні Тодд: перукар-демон із Фліт-стріт

Рік: 2007

Оригінальна назва: Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

У ролі місіс Ловетт Бонем Картер працювала поряд із головним персонажем Джонні Деппа, вбиваючи людей, а потім перетворюючи їх в м'ясні пироги, які вона продавала в своїй пекарні. Фільм одночасно розважає і жахає, як і всі фільми Тіма Бертона.

6. Чарлі та шоколадна фабрика

Рік: 2005

Оригінальна назва: Charlie and the Chocolate Factory

У цій чудовій музичній версії класики актриса зіграла місіс Беккет, маму маленького Чарлі. Фільм настільки яскравий та незабутній, що його хочеться переглядати знову і знову.

7. Кімната з видом

Рік: 1985

Оригінальна назва: A Room with a View

У фільмі 1985 року Бонем Картер грає жінку, яка змушена вибирати між чоловіком, якого вона зустрічає під час відпустки у Флоренції, та Джорджем, з яким вона заручилась в Англії. Фільм отримав три премії Оскар за кращий адаптований сценарій, декорації і дизайн костюмів, номінація в категорії "Кращий фільм року".

8. Аліса в країні чудес

Рік: 2010

Оригінальна назва: Alice in Wonderland

Яскрава Бонем Картер зіграла роль Червоної Королеви, антагоніста фільму, який намагається перешкодити Алісі виконати своє пророцтво (спойлер: вона зазнає невдачі).

9. Похмурі тіні

Рік: 2012

Оригінальна назва: Dark Shadows

У головних ролях разом з Мішель Пфайффер, Євою Грін та Джонні Деппом Бонем Картер зіграла доктора Джулію Гоффман. Вона проживає в будинку психіатра, який допомагає лікувати молодого Девіда Коллінза (Гуллівер МакГрат) і врешті-решт подружиться з ув'язненим вампіром Барнабасом Коллінсом (Депп).

Корисно Мережу вразив офіційний трейлер "Порохового коктейлю" із зіркою "Гри Престолів"

10. Вісім подруг Оушена

Рік: 2018

Оригінальна назва: Ocean's 8

Фільм режисера Гері Росса, де Бонем Картер зіграла збанкрутілого модельєра Роуз Вейл, яку Деббі Оушен (Сандра Буллок) найняла, щоб допомогти вкрасти коштовності під час щорічної Met Gala.