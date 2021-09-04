На итальянском острове Лидо в Италии с 1 по 11 сентября пройдет 78-й международный кинофестиваль. Звезды уже успели удивить прессу и поклонников на красном ковре в честь открытия кинофестиваля 1 сентября 2021 года. Редакция Кино 24 спешит рассказать о необычных образах звезд одних из самых ожидаемых премьер этого года.

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Звездные образы на Венецианском кинофестивале 2021

Первой звездой, которая взошла на побережье итальянской лагуны стала неповторимая Пенелопа Крус. Актриса покорила своей непринужденностью и классикой в белом образе от Chanel. Она участвует в фестивале вместе со своим мужем Хавьером Бардемом ("Дюна"). Пенелопа стала звездой фильма "Параллельные матери" Педро Альмодовара, который открывал фестиваль 2021 года.

На третий день международного кинофестиваля сошли звезды с впечатляющими и неоднозначными образами. В один день состоялось сразу две премьеры, на которые ждет весь мир – экранизация романа Фрэнка Герберта "Дюна" режиссера Дени Вильнева и художественный фильм "Спенсер" о принцессе Уэльской Диане от режиссера Пабло Ларраина.

Зендея и Тимоти Шаламе на премьере "Дюны"

На красный ковер в кинотеатр Палаццо дель Синема в Венеции главные актеры "Дюны" – Зендея и Тимоти Шаламе – прибыли вместе с режиссером на водном такси. Они поразили своим аутентичным и элегантным образом, ведь очень метко дополняли друг друга в необычной манере.

Премьера фильма "Дюна" в Украине состоится 16 сентября 2021 года. Трейлер фильма смотрите на Кино 24.

Зендея была одета в платье из кожи песочного цвета с "влажным" эффектом, которое почти сливалась с тоном кожи актрисы. Платье было выполнено на заказ от французского дома высокой моды Balmain. Шею звезды украсило массивное изумрудное колье в форме извивающейся змеи, инкрустированное бриллиантами от бренда Bvlgari. Образ дополняла прическа с извилистыми локонами в стиле 20-х годов, которые добавляли образу специфической "влажности". Такой образ Зендеи прекрасно воссоздает главную героиню Чани, воительницу пустыни, роль которой она исполняет в фильме "Дюна".



Зендея на Венецианском фестивале 2021 / Фото Getty Images

Тимоти Шаламе выбрал костюм от французского дизайнера Хайдера Акерманна в черном цвете с отблеском белых кристаллов. Актер дополнил загадочный и элегантный образ украшениями от ювелирного дома Cartier. Шаламе исполняет роль Пола Атрейдеса – сына могущественного дома, которому суждено спасти планету Арракис – Дюну. У поклонников фильма образ актера вызвал восторг, ведь, по их мнению, он прекрасно воссоздает атмосферу самого фильма.



Зендея и Тимоти Шаламе на красном ковре Венецианского кинофестиваля 2021 / Фото Getty Images

Кристен Стюарт на премьере фильма о принцессе Диане "Спенсер"

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт исполнила главную роль принцессы Дианы в фильме "Спенсер" от режиссера Пабло Ларраина.

Актриса появилась на красном ковре 78го Венецианского международного кинофестиваля в пижамном костюме светло-бирюзового цвета с белым кружевом от дома высокой моды Chanel, лицом которого является актриса. Костюм дополнен черным бантом на поясе спереди. Образ завершали белые туфли от бренда Louboutin и деликатное чокер-колье в виде цветов.

Поэтому в сети образ вызвал некоторое непонимание, ведь после постера к фильму "Спенсер", где актриса изображена в платье от того же дома Chanel, к созданию которого были привлечены 5 швей. Поэтому поклонники ожидали увидеть актрису в соответствующем образе для леди Ди.



Кристен Стюарт на красном ковре в Венеции / Фото Getty Images

Премьера фильма "Спенсер" в Украине состоится 4 ноября 2021 года. Трейлер к фильму смотрите на Кино 24.



Режиссер фильма Пабло Ларраин и Кристен Стюарт / Фото Getty Images