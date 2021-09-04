На італійському острові Лідо, що в Італії, з 1 до 11 вересня відбуватиметься 78-ий міжнародний кінофестиваль. Зірки вже встигли подивувати пресу та шанувальників на червоному килимі на честь відкриття кінофестивалю 1 вересня 2021 року. Редакція Кіно 24 поспішає розповісти про незвичайні образи зірок одних з найочікуваніших прем'єр цього року.

До теми Пенелопа Крус з’явилася у Венеції в білосніжному твіді від Chanel: стильні фото

Зіркові образи на Венеційському кінофестивалі 2021

Першою зіркою, яка зійшла на узбережжя італійської лагуни стала неповторна Пенелопа Крус. Акторка підкорила своєю невимушеністю та класикою у білому образі від Chanel. Вона бере участь у фестивалі разом зі своїм чоловіком Хав'єром Бардемом ("Дюна"). Пенелопа стала зіркою фільму "Паралельні матері" Педро Альмадовара, який відкривав фестиваль 2021 року.

На третій день міжнародного кінофестивалю зійшли зірки з вражаючими та неоднозначними образами. В один день відбулось одразу дві прем'єри, на які чекає весь світ – екранізація роману Френка Герберта "Дюна" режисера Дені Вільньова та художній фільм "Спенсер" про принцесу Уельську Діану від режисера Пабло Ларрайна.

Зендея та Тімоті Шаламе на прем'єрі "Дюни"

На червоний килим до кінотеатру Палаццо дель Сінема у Венеції головні актори "Дюни" – Зендея та Тімоті Шаламе – прибули разом із режисером на водному таксі. Вони вразили своїм автентичним та елегантним образом, адже дуже влучно доповнювали один одного у незвичній манері.

Прем'єра фільму " Дюна" в Україні відбудеться 16 вересня 2021 року. Трейлер фільму дивіться на Кіно 24.

Зендея була одягнена у сукню зі шкіри пісочного кольору з "вологим" ефектом, яка майже зливалась з тоном шкіри акторки. Сукня була виконана на замовлення від французького дому високої моди Balmain. Шию зірки прикрасило масивне смарагдове кольє у формі змії, що звивається, інкрустоване діамантами від бренду Bvlgari. Образ доповнювала зачіска зі звивистими локонами у стилі 20-х років, які додавали образу специфічної "вологості". Такий образ Зендеї чудово відтворює головну героїню Чані, войовницю пустелі, роль якої вона виконує у фільмі "Дюна".



Зендея на Венеційському фестивалі 2021 / Фото Getty Images

Тімоті Шаламе обрав костюм від французького дизайнера Гайдера Акерманна у чорному кольорі з відблиском білих кристалів. Актор доповнив загадковий та елегантний образ прикрасами від ювелірного дому Cartier. Шаламе виконує роль Пола Атрейдеса – сина могутнього дому, якому судилось врятувати планету Арракіс – Дюну. У шанувальників фільму образ актора викликав захват, адже, на їхню думку, він прекрасно відтворює атмосферу самого фільму.



Зендея та Тімоті Шаламе на червоному килимі Венеційського кінофестивалю 2021 / Фото Getty Images

Крістен Стюарт на прем'єрі фільму про принцесу Діану "Спенсер"

Зірка "Сутінків" Крістен Стюарт виконала головну роль принцеси Діани у фільмі "Спенсер" від режисера Пабло Ларрайна.

Акторка з'явилась на червоному килимі 78-го Венеційського міжнародного кінофестивалю в піжамному костюмі світло-бірюзового кольору з білим мереживом від дому високої моди Chanel, обличчям якого є актриса. Костюм доповнений чорним бантом на поясі спереду. Образ завершували білі туфлі від бренду Louboutin та делікатне чокер-кольє у вигляді квітів.

Тож у мережі образ викликав деяке нерозуміння, адже після постера до фільму "Спенсер", де актриса зображена у сукні від того ж дому Chanel, до створення якого було залучено 5 швачок. Тому шанувальники очікували побачити актрису у відповідному образі для леді Ді.



Крістен Cтюарт на червоному килимі у Венеції / Фото Getty Images

Прем'єра фільму " Спенсер" в Україні відбудеться 4 листопада 2021 року. Трейлер до фільму дивіться на Кіно 24.

Режисер фільму Пабло Ларрайн та Крістен Стюарт / Фото Getty Images