Після публікації постерів у твітері каналу HBO Max компанія Warner Bros. опублікувала другий трейлер "Дюни". Як відомо, у фільмі буде адаптована перша половина однойменного науково-фантастичного роману Френка Герберта, як це зробив Девід Лінч 1984 року.

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Прем'єра фільму "Дюна" в Україні відбудеться 14 жовтня 2021 року.

Чим вразить "Дюна" Вільньова

Цього разу режисером картини виступив Дені Вільньов, який зняв такі науково-фантастичні хіти, як "Той, хто біжить по лезу: 2049" з Раяном Гослінгом і "Прибуття" з Емі Адамс. Режисер також сказав, що сподівається завершити другу частину історії в наступному фільмі, хоча ці слова ще не отримали підтвердження.

Головний герой – Пол, якого грає Тімоті Шаламе, син герцога Лето. Їх сім'я, дім Атрейдесів, залишає планету Каладан, щоб взяти на себе управління титульної планетою. Опинившись в небезпечному світі негостинних людей, дім Атрейдесів буде спостерігати за виробництвом меланжу спецій – найбажаного ресурсу в галактиці. Проте, все йде не так, як здається, оскільки зрадницький дім Гарконненів прагне знищити усіх Атрейдесів і забрати собі планету.

Що показали в трейлері "Дюни"

Warner Bros. представила новий погляд на фільм. Кліп на три з половиною хвилини займає деякий час, щоб зрозуміти великий науково-фантастичний світ в центрі фільму, який відкривається з точки зору головної героїні – Чані (Зендея). У трейлері добре прослідковуються відносини між Полом і його батьком, герцогом Лето, і Дунканом Айдахо (Момоа). Трейлер глибоко занурюється в жорстоке науково-фантастичне бачення світу Герберта Вільньовим, даючи глядачам відчути весь смак масштабності дії. В кінці трейлера можна побачити Шаламе з палаючими блакитними очима, все свідчення одразу помітять шанувальники книги і попередніх адаптацій, адже це означає, що Пол Атрейдес звикає до суворого середовища Арракіса.

"Дюна" 2021: дивіться повний трейлер фільму

З таким великим науково-фантастичним світом, який потрібно досліджувати, експозиція усіх деталей в трейлері є нелегкою для сприйняття глядачам, які не бачили попередніх екранізацій. І як це відіб'ється на фільмі, ще невідомо.