Сьогодні, 1 вересня 2021 року, на острові Лідо відкриється 78-й щорічний Венеційський міжнародний кінофестиваль. Він триватиме до 11 вересня і покаже найочікуваніші прем’єри для шанувальників.

До теми У Венеції стартує найстаріший фестиваль Європи: програма, журі, українські фільми

Пенелопа Крус показала лук від французької компанії Chanel – і це не дивно, адже вона вже не перший рік є обличчям паризького будинку моди та завжди довіряє свої найвідповідальніші виходи саме йому. Актриса з’явилася у білому вбранні, а свій образ доповнила сумочкою Chanel Boy, сонцезахисними чорними окулярами та елегантними білими туфлями з високим каблуком.



Пенелопа Крус в Італії / Фото з інстаграму bestofpenelopecruz



Пенелопа Крус в Італії / Фото з інстаграму bestofpenelopecruz



Пенелопа Крус в Італії / Фото з інстаграму bestofpenelopecruz

На своїй офіційній ютуб-сторінці зірка поділилася спільними фото з режисером Педром Альмодоваром та командою фільму "Паралельні матері", де вона зіграла головну роль.

Нагадаємо, стрічка Педро Альмодовара "Паралельні матері" з Пенелопою Крус стане фільмом-відкриттям 78-го Венеційського кінофестивалю.



Педро Альмодовар та Пенелопа Круз / Фото з інстаграму зірки



Педро Альмодовар, Пенелопа Круз та команда фільму / Фото з інстаграму зірки