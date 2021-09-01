Сегодня, 1 сентября 2021 года, на острове Лидо откроется 78-й ежегодный Венецианский международный кинофестиваль. Он продлится до 11 сентября и покажет самые ожидаемые премьеры для поклонников.

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Пенелопа Крус показала лук от французской компании Chanel – и это не удивительно, ведь она уже не первый год является лицом парижского дома моды и всегда доверяет свои самые ответственные выходы именно ему. Актриса появилась в белом наряде, а свой образ дополнила сумочкой Chanel Boy, солнцезащитными черными очками и элегантными белыми туфлями с высоким каблуком.

Пенелопа Крус в Италии / Фото из инстаграма bestofpenelopecruz

Пенелопа Крус в Италии / Фото из инстаграма bestofpenelopecruz

Пенелопа Крус в Италии / Фото из инстаграма bestofpenelopecruz

На своей официальной ютуб-странице звезда поделилась совместными фото с режиссером Педром Альмодоваром и командой фильма "Параллельные матери", где она сыграла главную роль.

Напомним, лента Педро Альмодовара "Параллельные матери" с Пенелопой Крус станет фильмом-открытием 78-го Венецианского кинофестиваля.



Педро Альмодовар и Пенелопа Круз / Фото из инстаграма звезды



Педро Альмодовар, Пенелопа Круз и команда фильма / Фото из инстаграма звезды