Венецианский кинофестиваль является одним из самых престижных и старейших кинофестивалей в мире.

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Фильм-открытие Венецианского кинофестиваля

Фильмом-открытием стала лента испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери". Картина расскажет о трудностях материнства глазами двух героинь: Дженис (Пенелопа Крус), успешного фотографа (Милена Смит) и Аны, подростка со своими проблемами. По сюжету две женщины встречаются в больнице, где они собираются рожать. Обе одиноки и забеременели случайно. Однако Янис об этом не жалеет, она в восторге. Другая, подросток Анна – травмирована новостью. Дженис пытается ее подбодрить. Несколько слов, которыми они обмениваются в больнице, создают тесную связь между ними, что решительно меняет их жизнь.

В главный ролях сыграли:

  • лауреат премии Оскар Пенелопа Крус;
  • Росси Де Пальма;
  • Милена Смит;
  • Исраэль Элехальде;
  • Джульетта Серрано;
  • Айтана Санчес-Хихон.

"Параллельные матери" 2021 год: смотрите трейлер

Жюри Венецианского кинофестиваля

Ведущей церемонии открытия стала итальянская актриса Серена Росси. В состав жюри вошла Хлои Чжао, получившая Оскар-2021 как Лучший режиссер за фильм "Земля кочевников".

Также среди членов жюри вы увидите:

Актрисы:

  • Вирджиния Эфира ("Искушение");
  • Синтия Эриво ("Аутсайдер");
  • Сара Гадон ("Опасный метод").

Режиссеры:

  • Александр Нанау ("Коллектив");
  • Саверио Констанцо ("Голодные сердца").

Жюри 78 Венецианского фестиваля присудит такие официальные призы художественных фильмов конкурса:

  • "Золотой лев";
  • "Гран-при жюри";
  • "Серебряный лев";
  • "Кубок Вольпи";
  • "Специальный приз жюри";
  • "Приз имени Марчелло Мастрояни для лучшего нового актера или актрисы".

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Программа Венецианского кинофестиваля

В программу вошли "Параллельные матери" с Панелопой Крус, фантастическая драма "Дюна" Дени Вильнева, история о предательстве и мести "Последняя дуэль" Ридли Скотта и много других интересных лент. В частности, были названы участники "Конкурсной программы", программы "Горизонты", а также проектов, которые будут показаны вне конкурса.

Конкурсная программа

  • "Параллельные матери" (Реж. Педро Альмодовар);
  • "Мона Лиза и кровавая луна" (Реж. Ана Лили Амирпур);
  • "Иной мир" (Реж. Стефан Бриз);
  • "Сила собаки" (Реж. Джейн Кэмпион);
  • "Америка Латина" (Реж. Дамиано Д'Инноченцо и Фабио Роберто Д'Инноченцо);
  • "Событие" (Реж. Одри Диван);
  • "Официальный конкурс" (Реж. Гастон Дюпра);
  • "Дыра" (Реж. Микеланджело Фраммартино);
  • "Закат солнца" (Реж. Мишель Франко);
  • "Утраченные иллюзии" (Реж. Ксавье Джанноли);
  • "Потерянная дочь" (Реж. Мэгги Джилленхол);
  • "Спенсер" (Реж. Пабло Ларрейн);
  • Freaks out (Реж. Габриэль Майнетти);
  • "Я смеюсь" (Реж. Марио Мартоне);
  • "На работе" (Реж. Эрик Матти);
  • "Не оставляй следов" (Реж. Ян П. Матушинський);
  • "Капитан Волконогов бежал" (Реж. Наташа Меркулова и Алексей Чупов);
  • "Холодный расчет" (Реж. Пол Шредер);
  • "Рука Бога" (Реж. Паоло Соррентино);
  • "Блик" (Реж. Валентин Васянович);
  • "Коробка" (Реж. Лоренцо Вигас).

Программа Горизонты

  • "Обещания" (Реж. Тома Крюитоф);
  • "Атлантида" (Реж. Юрий Анкарани);
  • "Чудо" (Реж. Богдан Георги Апетри);
  • "Пилигримы" (Реж. Лауринас Барейша);
  • "Павлиний рай" (Реж. Лаура Биспури);
  • "Водопад" (Реж. Чан Монг-Хун);
  • "Яма поблизости" (Реж. Хоакин дель Пасо);
  • "Амира" (Реж. Мохаммед Диаби);
  • "На постоянной основе" (Реж. Эрик Гравель);
  • "Цензорка" (Реж. Петер Керекеш);
  • "Вере снится море" (Реж. Калтрина Красники);
  • "Белый дом" (Реж. Кавич Неанг);
  • "Анатомия времени" (Реж. Джакравал Нилтамронг);
  • "Другой Том" (Реж. Родриго Пла, Лаура Сантульо);
  • "Однажды в Калькутте" (Реж. Адитья Винкар Сенгупта);
  • "Великое движение" (Реж. Киро Руссо);
  • "Носорог" (Реж. Олег Сенцов);
  • "Настоящее" (Реж. Гарри Вутлифф);
  • Inu-Oh (Реж. Юаса Масааки).

ПРОГРАММА ORIZZONTI EXTRA

  • "Страна сновидений" (Реж. Ширин Нешат, Шоджа Азари);
  • "Коста-Брава" (Реж. Муния Акл);
  • "Мама, я дома" (Реж. Владимир биток);
  • "Моя ночь" (Реж. Антуанетт Была);
  • "Девочка сбежала" (Реж. Вильма Лабате);
  • "7 заключенных" (Реж. Александр Моратти);
  • "Слепой, который не хотел видеть Титаник" (Реж. Теему Никки);
  • "Машина с картинками Альфредо Ч." (Реж. Роленд Сейко).

Внеконкурсная программа (игровые фильмы)

  • "Тайный ребенок" (Реж. Роберто Андо);
  • "Человеческие дела" (Реж. Иван Атталь);
  • Ariaferma (Реж. Леонардо Ди Костанзо);
  • "Хэллоуин убивает" (Реж. Дэвид Гордон Грин);
  • "Католическая школа" (Реж. Стефано Мордини);
  • Old Henry (Реж. Потс Пончироли);
  • "Последняя дуэль" (Реж. Ридли Скотт);
  • "Дюна" (Реж. Дени Вильнев);
  • "Прошлой ночью в Сохо" (Реж. Эдгар Райт);
  • Сериал "Сцены супружеской жизни" (1-5 эпизоды, реж. Хага Леви).

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Украинские фильмы на Венецианском кинофестивале

На кинофестивале в Венеции состоится мировая премьера трех украинских фильмов:

  • "Блик" Валентина Васяновича в основном конкурсе;
  • "Носорог" Олега Сенцова в программе "Горизонты";
  • "Цензорка" Петера Керекеша (копродукция Словакии, Чехии и Украины) тоже в программе "Горизонты".