Фильм "Последняя дуэль" основан на реальных событиях. Об этом сообщает пресс-служба фильма Kinomania Film Distribution.
К теме Цвет и поэтичность Сергея Параджанова: подборка фильмов выдающегося армянского режиссера
О чем фильм "Последняя дуэль"?
Эпос "Последняя дуэль" – историческая драма, побуждающая к размышлениям. Лента рассказывает о событиях, происходящих на фоне Столетней войны, и раскрывает безграничное могущество мужчин, хрупкость правосудия и отвагу одной женщины, которая готова стать против всех, чтобы правда победила.
Кадр из фильма "Последняя дуэль" / Фото Kinomania Film Distribution
Фильм проливает свет на давние предположения о последней санкционированной дуэли Франции: между Жаном де Карружем и Жаком Ле Гри, бывшими друзьями, ставшими врагами. Карруж – почтенный рыцарь, известный своей отвагой и мастерством на поле боя. Ле Гри – нормандский сквайр, чей интеллект и красноречие сделали его одним из самых уважаемых членов двора.
Кадр из фильма "Последняя дуэль" / Фото Kinomania Film Distribution
Но однажды Маргерит, жена Жана де Карружа, обвиняет Ле Гри в изнасиловании. Последний отрицает обвинения, но женщина отказывается молчать и выступает против своего обидчика. Этот акт смелости и неповиновения ставит ее жизнь под угрозу. Испытание поединком, смертельная дуэль, отдающая судьбу всех троих в руки Бога.
"Последняя дуэль" 2021: смотрите трейлер
Актерский состав
- Мэтт Дэймон ("Одиннадцать друзей Оушена", "Идентификация Борна");
- Адам Драйвер ("Звездные войны: Пробуждение Силы", "Удача Логана");
- Бен Аффлек ("Исчезнувшая");
- Джоди Комер ("Звездные войны: Скайуокер. Восход") и другие.
Кадр из фильма "Последняя дуэль" / Фото Kinomania Film Distribution