Фильм "Последняя дуэль" основан на реальных событиях. Об этом сообщает пресс-служба фильма Kinomania Film Distribution.

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О чем фильм "Последняя дуэль"?

Эпос "Последняя дуэль" – историческая драма, побуждающая к размышлениям. Лента рассказывает о событиях, происходящих на фоне Столетней войны, и раскрывает безграничное могущество мужчин, хрупкость правосудия и отвагу одной женщины, которая готова стать против всех, чтобы правда победила.



Кадр из фильма "Последняя дуэль" / Фото Kinomania Film Distribution

Фильм проливает свет на давние предположения о последней санкционированной дуэли Франции: между Жаном де Карружем и Жаком Ле Гри, бывшими друзьями, ставшими врагами. Карруж – почтенный рыцарь, известный своей отвагой и мастерством на поле боя. Ле Гри – нормандский сквайр, чей интеллект и красноречие сделали его одним из самых уважаемых членов двора.



Кадр из фильма "Последняя дуэль" / Фото Kinomania Film Distribution

Но однажды Маргерит, жена Жана де Карружа, обвиняет Ле Гри в изнасиловании. Последний отрицает обвинения, но женщина отказывается молчать и выступает против своего обидчика. Этот акт смелости и неповиновения ставит ее жизнь под угрозу. Испытание поединком, смертельная дуэль, отдающая судьбу всех троих в руки Бога.

"Последняя дуэль" 2021: смотрите трейлер

Актерский состав

Мэтт Дэймон ("Одиннадцать друзей Оушена", "Идентификация Борна");

Адам Драйвер ("Звездные войны: Пробуждение Силы", "Удача Логана");

Бен Аффлек ("Исчезнувшая");

Джоди Комер ("Звездные войны: Скайуокер. Восход") и другие.



Кадр из фильма "Последняя дуэль" / Фото Kinomania Film Distribution