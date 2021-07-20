Бесконечный вклад Параджанова в мировое киноискусство сложно переоценить и оспорить. В мире 20 июля 2021 года отмечается 31-я годовщина со дня смерти выдающегося режиссера.
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Особенности съемки Сергеем Параджановым
Интересно, что режиссер в основу фильма всегда вкладывал ген народа, нации, истории, героя или сюжета. Каждым кадром фильма можно наслаждаться как картиной. Поэтому и прозвали его гениальным.
В фильмах режиссера встречаются популярные в кинематографе образные обращения к воспоминаниям и своеобразные музыкальные стоп-кадры, в которых происходит изменение функций отдельных элементов. Поэтому в одном кадре можем наблюдать одновременно разные смыслы, которые хочет передать режиссер.
Недавно Довженко-Центр обнародовал рейтинг украинских кинофильмов по версии критиков. "Тени забытых предков" Сергея Параджанова по одноименной повести Михаила Коцюбинского заняла однозначное и безоговорочное первое место в рейтинге. Над фильмом работали три художника украинской культуры: режиссер Параджанов, актер и в будущем режиссер Иван Миколайчук. Третьим стал Мирослав Скорик, написавший уникальную музыку к киноленте.
Незабываемые фильмы Параджанова
1. "Цвет граната"
Год: 1968
Поэтическая кинопритча о средневековом армянском поэте Саят-Нова, который творил на грузинском, армянском и азербайджанском языках. Фильм разбит на несколько новелл и в каждой с той или иной стороны показана жизнь поэта и его мировоззрение. Зрителям предлагают истории любви главного героя через призму его восприятия религиозных и социальных проблем того времени. Фильм захватывает музыкальным сопровождением и уникальными эстетическими кадрами, наполненными метафорами. Важно знать, что фильм вышел в прокат не в авторской версии, претерпев переделку и перемонтирование.
Аллегорическое изображение / Скриншот из фильма "Цвет граната"
2. "Ашик-Кериб"
Год: 1988
Фильм посвящен памяти российского режиссера Андрея Тарковского ("Солярис", "Зеркало", "Андрей Рублев") по мотивам одноименной поэмы Н. Лермонтова написанного на основе азербайджанского дастана. Бедняк Ашик-Кериб играет на свадьбах и других праздниках. Он полюбил Магуль-Мегери – дочь богача. Ашик-Кериб клянется странствовать семь лет и стать богатым или умереть. Соперник крадет одежду Ашик-Кериба. Другие персонажи думают, что Ашик-Кериб утонул. Бедный музыкант попадает к султану и поет ему о своей любви. Султану очень нравится эта песня и он одаряет Ашик-Кериба золотом. Семь лет он живет в достатке и почти забывает свою невесту…
Главный герой / Скриншот из фильма "Ашик-Кериб"
3. "Тени забытых предков"
Год: 1964
В маленьком гуцульском селе в украинских Карпатах юноша по имени Иван полюбил Маричку, — девушку, чей отец убил его отца. Готовясь к свадьбе, Иван едет на заработки, а пока его нет, Маричка, спасая ягненка, тонет в горной реке. Горю Ивана созвучны ритмы архаичной гуцульской жизни, великолепие, буйство свадеб и погребений, смена времен года и красота природы.
Призы фильма:
- 1965 МКФ в Салониках (Гран-при – Сергей Параджанов),
- 1965 МКФ в Мардель-Плата (Премия за режиссуру – Сергей Параджанов),
- 1965 МКФ в Мардель-Плата (Приз FIPRESCI – Сергей Параджанов),
- 1966 специальный приз жюри II-го Всесоюзного кинофестиваля (Киев, 1966 год),
- 1966 премия Британской киноакадемии (Сергей Параджанов),
- 1988 Государственная премия Украинской ССР им. Шевченко ("За создание разноплановых национальных образов в кино" – Иван Миколайчук, посмертно),
- 1991 Государственная премия Украинской ССР им. Шевченко (Лариса Кадочникова),
- 1991 Государственная премия Украинской ССР им. Шевченко (Сергей Параджанов, посмертно),
- 1991 Государственная премия Украинской ССР им. Шевченко (Георгий Якутович),
- 1991 Государственная премия Украинской ССР им. Шевченко (Юрий Ильенко).
Иван Миколайчук и Лариса Кадочникова / Скриншоты из фильма
4. "Киевские фрески"
Год: 1966
Незавершенная работа режиссера, на сценарий Павла Загребельного - аллегория на тему последствий войны. Фильм скорее короткометражный. Ведь после отснятых кинопроб дирекция киностудии приняла решение прекратить съемки "в целом импрессионистского фильма, пронизанного идеей пацифизма". От картины остались 15-минутные кинопробы, которые сохранились благодаря хитрости оператора Александра Антипенко – он выдал их за свою дипломную работу.
Кадр из фильма "Киевские фрески" / Скриншот из фильма
5. "Параджанов"
Год: 2013
Единственный полный байопик по жизнеописанию Сергея Параджанова. Фильм расскажет о трудностях, которые случились в жизни этого сильного, независимого и безусловно гениального художника.
"Параджанов" 2013: смотрите трейлер онлайн