Нескінченний внесок Параджанова в світове кіномистецтво складно переоцінити і оскаржити. У світі 20 липня 2021 року відзначають 31-ші роковини з дня смерті видатного режисера.

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Особливості фільмування Сергієм Параджановим

Цікаво, що режисер в основу фільму завжди вкладав ген народу, нації, історії, героя або сюжету. Кожним кадром фільму можна насолоджуватись як картиною. Тому й прозвали його геніальним.

У фільмах режисера зустрічаються популярні в кінематографі образні звернення до спогадів і своєрідні музичні стоп-кадри, в яких відбувається зміна функцій окремих елементів. Тому в одному кадрі можемо спостерігати одночасно різні смисли, які хоче передати режисер.

Нещодавно Довженко-Центр оприлюднив рейтинг українських кінофільмів за версією критиків. "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова знятий за однойменною повістю Михайла Коцюбинського зайняла однозначне та беззаперечне перше місце в рейтингу. Над фільмом працювали три митці української культури: режисер Параджанов, актор та в майбутньому режисер Іван Миколайчук. Третім став Мирослав Скорик, який написав унікальну музику до кінострічки.

Незабутні фільми Параджанова

1. "Колір граната"

Рік: 1968

Поетична кінопритча про середньовічного вірменського поета Саят-Нова, який творив на грузинській, вірменські та азербайджанській мовах. Фільм розбитий на кілька новел і в кожній з того чи іншого боку показане життя поета та його світобачення. Глядачам пропонують історію кохання головного героя через призму його сприйняття релігійних та соціальних проблем того часу. Фільм захоплює музичним супроводом та унікальними естетичним кадрами, що наповнені метафорами. Важливо знати, що фільм вийшов у прокат не в авторській версії, зазнавши переробки та перемонтування.



Алегоричне зображення / Скриншоти фільму "Колір граната"

2. "Ашик-Кериб"

Рік: 1988

Фільм присвячений пам'яті російського режисера Андрія Тарковського ("Соляріс", "Дзеркало", "Андрєй Рубльов") за мотивами однойменної поеми М. Лермонтова написаного на основі азербайджанського дастана. Бідняк Ашик-Кериб грає на весіллях та інших святах. Він полюбив Магуль-Мегері – дочку багатія. Ашик-Кериб клянеться мандрувати сім років і стати багатим або померти. Суперник краде одяг Ашик-Кериба. Інші персонажі думають, що Ашик-Кериб потонув. Бідний музикант потрапляє до султана і співає йому про свою любов. Султану дуже подобається ця пісня і він обдаровує Ашик-Кериба золотом. Сім років він живе в достатку і майже забуває свою наречену…



Головний герой / Скриншот фільму "Ашик-Кериб"

3. "Тіні забутих предків"

Рік: 1964

У маленькому гуцульському селі в українських Карпатах юнак на ім'я Іван полюбив Марічку, — дівчину, чий батько вбив його батька. Готуючись до весілля, Іван їде на заробітки, а поки його немає, Марічка, рятуючи ягняти, тоне в гірській річці. Горю Івана співзвучні ритми архаїчного гуцульського життя, пишність буйство весіль і поховань, зміна пір року і краса природи. Призи фільму: 1965 МКФ в Салоніках (Гран-прі – Сергій Параджанов),

1965 МКФ в Мардель-Плата (Премія за режисуру – Сергій Параджанов),

1965 МКФ в Мардель-Плата (Приз FIPRESCI – Сергій Параджанов),

1966 Спеціальний приз журі II-го Всесоюзного кінофестивалю (Київ, 1966 рік),

1966 Премія Британської кіноакадемії (Сергій Параджанов),

1988 Державна премія Української РСР ім. Шевченко ("За створення різнопланових національних образів у кіно" – Іван Миколайчук, посмертно),

1991 Державна премія Української РСР ім. Шевченко (Лариса Кадочникова),

1991 Державна премія Української РСР ім. Шевченко (Сергій Параджанов, посмертно),

1991 Державна премія Української РСР ім. Шевченко (Георгій Якутович),

1991 Державна премія Української РСР ім. Шевченко (Юрій Іллєнко).

Іван Миколайчук та Лариса Кадочнікова / Скриншоти фільму

4. "Київські фрески"

Рік: 1966

Незавершена робота режисера, на сценарій Павла Загребельного – алегорія на тему наслідків війни. ФІльм скоріше короткометражний. Адже після відзнятих кінопроб дирекція кіностудії прийняла рішення припинити зйомки "в цілому імпресіоністського фільму, пронизаного ідеєю пацифізму". Від картини залишились 15-хвилинні кінопроби, які збереглися завдяки хитрості оператора Олександра Антипенка – він видав їх за свою дипломну роботу.



Кадр з фільму "Київські фрески" / Скриншот з фільму

5. "Параджанов"

Рік: 2013