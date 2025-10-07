Однак посвята відбулася лише тепер у Віндзорському замку. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на сторінку принца Вільяма.
Дивіться також 3 найновіші мінісеріали-трилери на Netflix, від яких волосся стає дибки
Ґері Олдман отримав лицарський титул: що відомо?
Днями у Віндзорському палаці відбулася церемонія посвяти в лицарі, яку провів принц Вільям. Він зізнався, що є прихильником творчості Ґері Олдмана, тому для нього честь відзначити володаря Оскара цією високою нагородою.
Сам Олдман каже, думав про те, що Оскар буде найвищою нагородою у його творчості. Однак зізнається, що це і близько не зрівняється із посвятою у лицарі, яку йому довелось пережити в останні дні.
Я почуваюся надзвичайно зворушеним, смиренним і водночас шалено задоволеним. Це неймовірно. Я думав, що Оскар – вершина визнання. Але, без жодної образи для академії, ця нагорода переважає все. Це просто приголомшливо,
– поділився актор.
Про те, що Ґері Олдман отримає одну з найвищих нагород Великої Британії, стало відомо ще в червні 2025 року, повідомляло видання Deadline.
До речі, дивіться також ностальгічні серіали 90-00-х років, які повернуть у минуле – за посиланням.
Що відомо про творчість Ґері Олдмана?
Ґері Олдман відзначили високою нагородою за визначний внесок в драматичне мистецтво, зокрема за роль Вінстона Черчилля у фільмі "Темні часи". Крім цього, Олдман зіграв у таких стрічках:
- "Темний лицар",
- "Темний лицар повертається",
- "Леон",
- "Бетмен: початок",
- "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану",
- "П'ятий елемент",
- "Оппенгеймер",
- "Гаррі Поттер і орден Фенікса", та чимало інших культових фільмів, на які точно звертають увагу усі кіномани у світі