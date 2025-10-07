Однак посвята відбулася лише тепер у Віндзорському замку. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на сторінку принца Вільяма.

Дивіться також 3 найновіші мінісеріали-трилери на Netflix, від яких волосся стає дибки

Ґері Олдман отримав лицарський титул: що відомо?

Днями у Віндзорському палаці відбулася церемонія посвяти в лицарі, яку провів принц Вільям. Він зізнався, що є прихильником творчості Ґері Олдмана, тому для нього честь відзначити володаря Оскара цією високою нагородою.

Сам Олдман каже, думав про те, що Оскар буде найвищою нагородою у його творчості. Однак зізнається, що це і близько не зрівняється із посвятою у лицарі, яку йому довелось пережити в останні дні.

Я почуваюся надзвичайно зворушеним, смиренним і водночас шалено задоволеним. Це неймовірно. Я думав, що Оскар – вершина визнання. Але, без жодної образи для академії, ця нагорода переважає все. Це просто приголомшливо,

– поділився актор.

Про те, що Ґері Олдман отримає одну з найвищих нагород Великої Британії, стало відомо ще в червні 2025 року, повідомляло видання Deadline.

До речі, дивіться також ностальгічні серіали 90-00-х років, які повернуть у минуле – за посиланням.

Що відомо про творчість Ґері Олдмана?

Ґері Олдман відзначили високою нагородою за визначний внесок в драматичне мистецтво, зокрема за роль Вінстона Черчилля у фільмі "Темні часи". Крім цього, Олдман зіграв у таких стрічках: