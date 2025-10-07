Однако посвящение состоялось только теперь в Виндзорском замке. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на страницу принца Уильяма.

Смотрите также 3 новейших мини-сериала-триллера на Netflix, от которых волосы встают дыбом

Гэри Олдман получил рыцарский титул: что известно?

На днях в Виндзорском дворце состоялась церемония посвящения в рыцари, которую провел принц Уильям. Он признался, что является поклонником творчества Гэри Олдмана, поэтому для него честь отметить обладателя Оскара этой высокой наградой.

Сам Олдман говорит, думал о том, что Оскар будет самой высокой наградой в его творчестве. Однако признается, что это и близко не сравнится с посвящением в рыцари, которую ему пришлось пережить в последние дни.

Я чувствую себя чрезвычайно тронутым, смиренным и одновременно безумно довольным. Это невероятно. Я думал, что Оскар – вершина признания. Но, без всякой обиды для академии, эта награда превосходит все. Это просто потрясающе,

– поделился актер.

О том, что Гэри Олдман получит одну из самых высоких наград Великобритании, стало известно еще в июне 2025 года, сообщало издание Deadline.

Кстати, смотрите также ностальгические сериалы 90-00-х годов, которые вернут в прошлое – по ссылке.

Что известно о творчестве Гэри Олдмана?

Гэри Олдман отметили высокой наградой за выдающийся вклад в драматическое искусство, в частности за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена". Кроме этого, Олдман сыграл в таких лентах: