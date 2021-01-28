К 25 годовщине со дня смерти принцессы Дианы готовят новый художественный фильм "Спенсер". Главную роль в картине сыграет Кристен Стюарт. И пока киноманы не представляли актрису в роли Леди Ди, в сети презентовали первый кадр со съемок, который потряс весь мир.

Источник: Variety

Известно, что режиссером ленты выступил Пабло Ларрейн, который и предложил Кристен Стюарт роль принцессы Дианы. Автор будущей ленты убежден: именно эта актриса, которая также имеет бунтарский характер, лучше всего сыграет Леди Ди в непростой драме.

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Однако пользователи сети не были удивлены от такого решения, пока авторами проекта не было опубликовано первое фото со съемок фильма "Спенсер". В кадре Кристен Стюарт появилась с короткими светлыми волосами в стиле принцессы Дианы. Кроме этого, актриса подробно воссоздала один из выходов Леди Ди, примерив малиновый жакет, черную блузку и шляпку с черной сеткой. В таком образе Кристен поразила сеть сходством со своей героиней.



Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы / Фото Just Jared

"Спенсер": коротко о фильме

Еще в 2020 году Пабло Лоррейн заставил весь мир заговорить о своем будущем проекте "Спенсер". Все потому, что киноманы не соглашались с выбором главной актрисы ленты. В сети остро критиковали Кристен Стюарт, отмечая, что она не сможет сыграть Леди Ди. Но от активности хейтеров решение Пабло Лоррейна не изменилось.

Фильм "Спенсер" расскажет об одном из самых драматических моментов в жизни принцессы Дианы. По сюжету, Леди Ди проведет рождественский уикенд 1991 года с королевской семьей. Именно в Норфолке принцесса решит расстаться с Чарльзом.

Мы привыкли, что в сказках принц находит принцессу, женится, и она становится королевой. А когда она отрекается этого титула, сценарий сказки переворачивается с ног на голову,

– отметил Пабло Лоррейн.

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К съемкам Кристен Стюарт готовилась на протяжении нескольких месяцев. Актриса призналась, что самым сложным было эмоционально подготовиться к этой роли и научиться говорить с британским акцентом, который был у принцессы Дианы.

"Это погружение в эмоциональное представление о том, кем была Диана в поворотный момент в ее жизни. Это мучительное усилие для нее – вернуться к себе, сложить все эти части, начиная с фамилии Спенсер, поскольку Диана пытается держаться за то, что значит для нее это имя, что за ним стоит", – прокомментировала актриса EW.

Премьера фильма "Спенсер" запланирована на осень 2021 года.