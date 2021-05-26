Сюжет хоррора "Прошлой ночью в Сохо"

Молодая девушка, которая увлекается дизайном одежды, таинственно попадает в изысканную атмосферу 1960-х годов и там встречает своего кумира – непревзойденную певицу, которая только начинает карьеру. Со временем она понимает, что окружающая реальность превращается в жуткое действо: Лондон – совсем не такой, как кажется. Ужасная правда вынырнет наружу и покажет настоящие лица людей вокруг.

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"Прошлой ночью в Сохо" 2021: смотрите трейлер

 

Актеры и роли в фильме "Прошлой ночью в Сохо"

  • Аня Тейлор-Джой – Сэнди;
  • Томасин Мак-Кензи – Элоиза;
  • Мэтт Смит;
  • Диана Ригг – Мисс Коллинз;
  • Рита Ташингем – Пегги Тернер;
  • Теренс Стэмп;
  • Джесси Мэй Ли – Лара;
  • Майкл Аяо;
  • Синнове Карлсен – Йокаста;
  • Лиза Макгриллз;
  • Маргарет Нолан.

Минулої ночі в СОхо
Новый постер к фильму " Прошлой ночью в Сохо"/ Фото Kinorium

 