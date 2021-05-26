Сюжет хорору "Минулої ночі в Сохо"
Молода дівчина, яка захоплюється дизайном одягу, таємничо потрапляє у вишукану атмосферу 1960-х років і там зустрічає свою кумирку – неперевершену співачку, яка тільки от починає кар’єру. Згодом вона розуміє, що навколишня реальність перетворюється на моторошне дійство Лондон – зовсім не такий, як здається. Жахлива правда вирине назовні та покаже справжні обличчя людей довкола.
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"Минулої ночі в Сохо" 2021: дивіться трейлер
Актори та ролі у фільмі "Минулої ночі в Сохо"
- Аня Тейлор-Джой – Сенді;
- Томасін Мак-Кензі – Елоїза;
- Метт Сміт;
- Діана Рігг – міс Коллінз;
- Рита Ташінґем – Пеггі Тернер;
- Теренс Стемп;
- Джессі Мей Лі – Лара;
- Майкл Аяо;
- Синнове Карлсен – Йокаста;
- Ліза Макгріллз;
- Маргарет Нолан.
Новий постер до фільму "Минулої ночі в Сохо" / Фото Kinorium