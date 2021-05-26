Сюжет хорору "Минулої ночі в Сохо"

Молода дівчина, яка захоплюється дизайном одягу, таємничо потрапляє у вишукану атмосферу 1960-х років і там зустрічає свою кумирку – неперевершену співачку, яка тільки от починає кар’єру. Згодом вона розуміє, що навколишня реальність перетворюється на моторошне дійство Лондон – зовсім не такий, як здається. Жахлива правда вирине назовні та покаже справжні обличчя людей довкола.

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"Минулої ночі в Сохо" 2021: дивіться трейлер

 

Актори та ролі у фільмі "Минулої ночі в Сохо"

  • Аня Тейлор-Джой – Сенді;
  • Томасін Мак-Кензі – Елоїза;
  • Метт Сміт;
  • Діана Рігг – міс Коллінз;
  • Рита Ташінґем – Пеггі Тернер;
  • Теренс Стемп;
  • Джессі Мей Лі – Лара;
  • Майкл Аяо;
  • Синнове Карлсен – Йокаста;
  • Ліза Макгріллз;
  • Маргарет Нолан.

Минулої ночі в СОхо
Новий постер до фільму "Минулої ночі в Сохо" / Фото Kinorium

 