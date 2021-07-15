Среди предыдущих режиссерских работ Пола Шредера – культовые ленты "Американский жиголо" и "Дневник пастыря". Кроме того, Мартин Скорсезе выступил продюсером триллера "Холодный расчет". Об этом сообщает дистрибутор фильма "Вольга Украина"

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Сюжет триллера "Холодный расчет"

Главное в покере – сохранять хладнокровие и считать на несколько ходов вперед. Именно эти навыки Уильям освоил в совершенстве, когда решил начать новую жизнь. Теперь он уверенно идет к участию в Мировой серии и большим деньгам. Это его шанс навсегда оставить позади тайны прошлого. Однако, когда судьба подбрасывает ему шанс на возмездие, Уильям попадает в игру, где на кону стоит нечто большее, чем деньги.



Оскар Айзек в триллере "Холодный расчет" / Фото "Вольга Украина"

Актерский состав фильма

Главную роль в фильме исполнил Оскар Айзек ("Дюна", трилогия "Звездные войны", "Из машины"), который сыграл Уильяма – настоящего мастера среди профессиональных игроков в покер.



Оскар Айзек в триллере "Холодный расчет" / Фото "Вольга Украина"

Также в фильме сыграли:

Тай Шеридан ("Первому игроку приготовиться", франшиза "Люди Икс", "Ночной портье");

("Первому игроку приготовиться", франшиза "Люди Икс", "Ночной портье"); Тиффани Хэддиш ("Гламурный бизнес", "Королевы криминала", "Улетные девочки");

("Гламурный бизнес", "Королевы криминала", "Улетные девочки"); трижды номинант на премию Оскар Виллем Дефо ("Аквамен", "Джон Уик", "Маяк").



Тиффани Хэддиш, Тай Шеридан, Виллем Дефо сыграют в триллере "Холодный расчет" / Фото "Вольга Украина"

Съемочный процесс ленты

Съемки триллера "Холодный расчет" стартовали зимой 2019 – 2020 и до завершения картины оставалась всего одна съемочная неделя, когда в марте 2020-го в Лос-Анджелесе ввели карантин и остановили съемочный процесс.

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"Холодный расчет" стал одним из первых проектов, которому власти города позволили завершить производство в июле 2020-го, когда весь коллектив смог вернуться на съемочную площадку.

Пресс-служба фильма также сообщает, что трейлер фильма появится в ближайшее время.