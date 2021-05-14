"Убийцы цветочного месяца" – первый вестерн, над которым работают легендарные – Мартин Скорсезе, Роберт де Ниро и Леонардо ди Каприо. Фильм основан на реальных событиях, снятый по мотивам научно-популярного бестселлера Дэвида Грена 2017 года.

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Съемки фильма начали 8 мая в Оклахоме. Поэтому фанаты уже могут насладиться атмосферными фото со съемочной площадки.

Над лентой работает лучшая команда: автор сценария – легендарный Эрик Рот ("Рождение звезды", "Форрест Гамп"). Мартин Скорсезе снова планирует потратить гигантский бюджет. Ведь уже на производство фильма "Убийцы цветочного месяца" предусмотрено 200 миллионов долларов.

Уместно отметить, что несколько дней назад опубликовали первый кадр из съемки, на котором изображен Леонардо ди Каприо и Лили Гледстоун.



Леонардо ди Каприо и Лили Гледстоун в фильме "Убийцы цветочного месяца" / Фото Vanity Fair

Сюжет фильма "Убийцы цветочного месяца"

Вестерн основан на реальных событиях, на истории индейского племени Осейдж. В 1921 году истребили часть коренного населения индейцев. Те, кто выжили из племени Осейдж, находились в заповедниках и искали новое место в этом мире. В пустыне Оклахомы они нашли одно из крупнейших нефтяных месторождений Америки и использовали его для получения денег и власти. По сюжету фильма агент ФБР Джон Эдгар Гувер приезжает расследовать серию убийств индейцев на территории, где нашли залежи нефти.



Первые кадры с съемки вестерна "Убийцы цветочного месяца" / Фото с инстаграма Роберта де Ниро

По замыслу создателей, фильм будут снимать там, где действительно эта история произошла, чтобы правдивее изобразить развитие событий. Также известно, что Леонардо ди Каприо и Роберт де Ниро встречались с лидерами культуры осейджей перед стартом съемок, чтобы больше узнать об их традициях.

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Первые кадры с съемки вестерна "Убийцы цветочного месяца" / Фото IMDb

Актеры и роли фильма "Убийцы цветочного месяца"

Джесси Племонс – Том Уайт;

Леонардо ди Каприо – Эрнест Бакгарт;

Роберт де Ниро – Уильям Гейл;

Лили Гладстон – Молли Бакгарт.



Первые кадры с съемки вестерна "Убийцы цветочного месяца" / Фото IMDb

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