Только представьте себе, целых семнадцать лет прошло с последнего раза, как они работали на одной съемочной площадке. Долгожданную премьеру поклонники сериала смогут посмотреть уже 27 мая 2021 года на стриминговом сервисе HBO Max!
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Кортни Кокс сделала чувственный пост в честь даты премьеры:
Такие вещи случаются не каждый год, а то и не каждые 10 или 15 лет. Я чувствую себя такой счастливой, что имела шанс воссоединиться со своими друзьями... и это было лучше, чем когда-либо,
– написала актриса в своем инстаграме.
Формат нового эпизода по-прежнему непонятен. Вряд ли это будет привычное продолжение сериала. Скорее нас ждет встреча актеров и их воспоминания о прежней эпохе.
Ждем более подробного трейлера и большего количества деталей по спецвыпуску.
Также HBO Max обнародовал информацию о приглашенных звездных гостях, которые присоединятся к актерам сериала в день премьеры:
- Дэвид Бекхэм,
- Том Селлек,
- Синди Кроуфорд,
- Риз Уизерспун,
- Джастин Бибер и другие.