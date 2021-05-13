Только представьте себе, целых семнадцать лет прошло с последнего раза, как они работали на одной съемочной площадке. Долгожданную премьеру поклонники сериала смогут посмотреть уже 27 мая 2021 года на стриминговом сервисе HBO Max!

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Кортни Кокс сделала чувственный пост в честь даты премьеры:

Такие вещи случаются не каждый год, а то и не каждые 10 или 15 лет. Я чувствую себя такой счастливой, что имела шанс воссоединиться со своими друзьями... и это было лучше, чем когда-либо,

– написала актриса в своем инстаграме.

Формат нового эпизода по-прежнему непонятен. Вряд ли это будет привычное продолжение сериала. Скорее нас ждет встреча актеров и их воспоминания о прежней эпохе.

Ждем более подробного трейлера и большего количества деталей по спецвыпуску.

Также HBO Max обнародовал информацию о приглашенных звездных гостях, которые присоединятся к актерам сериала в день премьеры: