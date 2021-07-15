Серед попередніх режисерських робіт Пола Шредера – культові стрічки "Американський жиголо" і "Перша реформаторська". Крім того, Мартін Скорсезе виступив продюсером трилера "Холодний розрахунок". Про це повідомляє дистрибутор фільму "Вольга Україна"

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Сюжет трилеру "Холодний розрахунок"

Головне у покері – зберігати холоднокровність і рахувати на кілька ходів вперед. Саме ці навички Вільям опанував досконало, коли вирішив почати нове життя. Тепер він впевнено йде до участі у Світовій серії та великих грошей. Це його шанс назавжди залишити позаду таємниці минулого. Проте коли доля підкидає йому шанс на відплату, Вільям потрапляє у гру, де на кону стоїть щось більше, ніж гроші.



Оскар Айзек у трилері "Холодний розрахунок" / Фото "Вольга Україна"

Акторський склад фільму

Головну роль у фільмі виконав Оскар Айзек ("Дюна", трилогія "Зоряні війни", "З Машини"), який зіграв Вільяма – справжнього майстра серед професійних гравців в покер.



Оскар Айзек у трилері "Холодний розрахунок" / Фото "Вольга Україна"

Також у фільмі зіграли:

Тай Шерідан ("Першому гравцеві приготуватися", франшиза "Люди Ікс", "Нічний портьє");

("Першому гравцеві приготуватися", франшиза "Люди Ікс", "Нічний портьє"); Тіффані Хеддіш ("Гламурний бізнес", "Королеви криміналу", "Ульотні дівчата");

("Гламурний бізнес", "Королеви криміналу", "Ульотні дівчата"); тричі номінант на премію Оскар Віллем Дефо ("Аквамен", "Джон Вік", "Маяк").



Тіффані Хеддіш, Тай Шерідан, Віллем Дефо зіграють трилері "Холодний розрахунок" / Фото "Вольга Україна"

Знімальний процес стрічки

Зйомки трилера "Холодний розрахунок" стартували взимку 2019 – 2020-го року і до завершення картини залишався всього один знімальний тиждень, коли в березні 2020-го в Лос-Анджелесі ввели карантин і зупинили знімальний процес.

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"Холодний розрахунок" став одним з перших проєктів, якому влада міста дозволили завершити виробництво в липні 2020-го, коли весь ансамбль зміг повернутися на знімальний майданчик.

Пресслужба фільму також повідомляють, що трейлер фільму з'явиться найближчим часом.